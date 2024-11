Wachstumsstark, innovativ und jede Menge Kurschancen: Die Analysten von J.P. Morgan haben eine geniale Liste erstellt, die die besten Growth-Aktien mit bis zu 180 Prozent Kurschance enthält, die man jetzt kaufen kann.

Sie ärgern sich noch heute, nicht schon vor 20 Jahren in die Apple-Aktie investiert zu haben? Oder zumindest vor zwei Jahren in Nvidia? Was wäre gewesen, wenn – dieses Gedankenspiel kann einem schnell Kopfschmerzen bereiten.

Muss es aber gar nicht: Denn die Zukunft hält schon jede Menge weitere geniale Möglichkeiten bereit, auf die nächsten Wachstumsaktien zu stoßen. Nur: Wie findet man die?

Anleger können sich entspannt zurücklehnen: Denn die Arbeit der Suche nach solchen Wachstumskandidaten haben einem die Top-Experten von J.P. Morgan längst abgenommen.

Die genialsten Wachstums-Aktien mit bis zu 180% Kurschance laut J.P. Morgan

So veröffentlichte das Finanzportal „Seeking Alpha“ jüngst die legendäre „Analyst Focus List“ von den Experten von J.P. Morgan. Auf diese Liste schaffen es nur ausgewählte Aktien, die die Analysten für eine geniale Idee befinden. Darunter auch: Die besten Growth-Aktien, die man jetzt kaufen kann.

Das Besondere: Diese bieten Kurschancen von bis zu 200 Prozent. Folgende Kandidaten haben es auf die Liste geschafft:

TFI International – Kursziel: $178.00; Kurschance: 19.68%



Abercrombie & Fitch – Kursziel: $199.00; Kurschance: 30.93%

BellRing Brands – Kursziel: $84.00; Kurschance: 6.87%

Carvana – Kursziel: $300.00; Kurschance: 15.67%

DraftKings – Kursziel: $47.00; Kurschance: 9.07%

e.l.f. Beauty – Kursziel: $154.00; Kurschance: 21.82%

Royal Caribbean Cruises – Kursziel: $253.00; Kurschance: 4.77%

TJX Co. – Kursziel: $127.00; Kurschance: 4.55%

Ulta Beauty – Kursziel: $472.00; Kurschance: 39.49%

Targa Resources – Kursziel: $205.00; Kurschance: -1.11%

Vistra – Kursziel: $178.00; Kurschance: 9.93%

Charles Schwab – Kursziel: $87.00; Kurschance: 7.06%

Regency Centers – Kursziel: $80.00; Kurschance: 7.76%

VICI Properties – Kursziel: $39.00; Kurschance: 21.01%

Ascendis Pharma – Kursziel: $165.00; Kurschance: 27.11%

Boston Scientific Corp. – Kursziel: $100.00; Kurschance: 11.11%

Danaher – Kursziel: $310.00; Kurschance: 31.45%

Day One Biopharmaceuticals – Kursziel: $39.00; Kurschance: 184.26%

Edgewise Therapeutics – Kursziel: $42.00; Kurschance: 30.43%

Eli Lilly & Co. – Kursziel: $1,100.00; Kurschance: 47.06%

HealthEquity – Kursziel: $106.00; Kurschance: 1.68%

Insulet Corp. – Kursziel: $280.00; Kurschance: 6.49%

Intuitive Surgical – Kursziel: $575.00; Kurschance: 4.95%

Legend Biotech – Kursziel: $80.00; Kurschance: 96.41%

Natera – Kursziel: $160.00; Kurschance: -4.34%

Revolution Medicines – Kursziel: $63.00; Kurschance: 11.01%

Roivant – Kursziel: $16.00; Kurschance: 27.69%

SpringWorks Therapeutics – Kursziel: $70.00; Kurschance: 79.40%

Syndax – Kursziel: $38.00; Kurschance: 136.17%

Thermo Fisher Scientific – Kursziel: $670.00; Kurschance: 30.54%

Travere – Kursziel: $42.00; Kurschance: 130.14%

Xenon Pharmaceuticals – Kursziel: $63.00; Kurschance: 53.10%

Amazon.com – Kursziel: $250.00; Kurschance: 26.83%

T-Mobile US – Kursziel: $250.00; Kurschance: 4.92%

Broadcom – Kursziel: $210.00; Kurschance: 27.87%

CyberArk – Kursziel: $355.00; Kurschance: 11.03%

Guidewire Software – Kursziel: $210.00; Kurschance: 3.54%

Microsoft – Kursziel: $465.00; Kurschance: 11.51%

Monday.com – Kursziel: $350.00; Kurschance: 22.98%

S&P Global – Kursziel: $585.00; Kurschance: 13.71%

ServiceNow – Kursziel: $950.00; Kurschance: -10.43%

Tyler Technologies – Kursziel: $705.00; Kurschance: 15.75%

