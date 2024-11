Jetzt schon in die Aktie investieren, die 2025 die beste Performance haben könnte? Eine künstliche Intelligenz hat den Kandidaten gefunden, bei dem die Chancen am höchsten stehen.

Preisfrage: Wenn Sie beantworten müssten, welche Aktie hat dieses Jahr bisher die größte Performance erzielt – Nvidia? Palantir? Tatsächlich nicht. Auch, wenn diese Aktien 2024 bisher eine sagenhafte Performance aufs Börsenparkett gelegt haben, so hat den Titel mit der besten Performance aktuell ein anderes Unternehmen inne – zumindest, wenn man die Aktien im S&P 500 betrachtet.

Dabei handelt es sich um das Energie-Unternehmen Vistra-Corp. Seit Jahresanfang liegt die Aktie beeindruckende 326 Prozent im Plus. Nvidia und Palantir befinden sich jedoch dennoch unter den Top 5 Aktien mit der besten Performance und können hier ein Plus von je 283 und 177 Prozent aufweisen.

Stellen Sie sich nur vor: Sie hätten schon zum Jahresanfang stark in eine dieser Aktien investiert… Chance verpasst? Macht nichts. Denn das nächste Jahr steht ja bereits in den Startlöchern. Und das Geniale: Eine Künstliche Intelligenz (KI) hat herausgefunden, welche Aktie es nächstes Jahr sein könnte, die die beste Performance erzielt.

KI findet Aktie, die 2025 die höchste Performance haben könnte

Für dieses Experiment wandten wir uns an die wohl bekannteste KI, den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die Premium-Version GPT4o. Eine künstliche Intelligenz verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen mit einbeziehen.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Wenn du das Börsenjahr 2024 betrachtest – welche Aktie hätte nächstes Jahr die größten Chancen, die höchste Performance zu erzielen?

ChatGPT: Die Prognose der Aktie mit der höchsten Performance im Jahr 2025 ist mit Unsicherheiten verbunden und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter wirtschaftliche Entwicklungen, Markttrends und Unternehmensstrategien. Dennoch identifizieren Analysten und Experten bestimmte Unternehmen und Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial:

1. Technologieunternehmen: Firmen wie Nvidia und Apple haben in der Vergangenheit starke Leistungen gezeigt. Nvidia beeindruckte kürzlich mit Rekordgewinnen, was auf die wachsende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz hinweist.

2. Versicherungssektor: Die Zurich Insurance Group hat ihre Ziele für die Eigenkapitalrendite angehoben und strebt für die Jahre 2025 bis 2027 eine bereinigte Eigenkapitalverzinsung von über 23% an.

3. Erneuerbare Energien: Unternehmen wie Energiekontor profitieren vom Trend zu nachhaltigen Energielösungen. Analysten sehen hier ein erhebliches Kurspotenzial.

4. Value-Aktien: Laut J.P. Morgan bieten bestimmte Value-Aktien Kurspotenziale von bis zu 61%. Diese Einschätzung basiert auf der operativen Stärke und den Wachstumsaussichten der Unternehmen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Investitionen an der Börse immer mit Risiken verbunden sind. Eine gründliche Recherche und gegebenenfalls die Konsultation eines Finanzberaters sind daher empfehlenswert, bevor Anlageentscheidungen getroffen werden.

Und wenn du dich hypothetisch für eine entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine Aktie für das Jahr 2025 auswählen müsste, würde ich mich auf Nvidia konzentrieren. Das Unternehmen profitiert stark vom anhaltenden Boom in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und GPUs (Graphics Processing Units). Die Nachfrage nach Nvidia-Chips wächst exponentiell, insbesondere durch den Ausbau von KI-Infrastrukturen, den Übergang zu datenintensiven Technologien und die hohe Abhängigkeit führender Tech-Unternehmen von ihrer Hardware.

Warum Nvidia?

• Marktführer im KI-Sektor: Nvidia hat eine führende Position im Bereich KI-Hardware, insbesondere bei Hochleistungsprozessoren.

• Beeindruckende Wachstumsaussichten: Analysten erwarten weiterhin stark steigende Umsätze und Gewinne.

• Zukunftsorientierter Fokus: Technologien wie das Metaverse, autonome Fahrzeuge und Cloud-Lösungen werden auch in den kommenden Jahren auf Nvidia-Produkten basieren.

Natürlich ist dies keine Garantie für zukünftige Gewinne, und der Markt kann unvorhersehbar sein. Doch angesichts der bisherigen Performance und der Wachstumsaussichten wäre Nvidia meine hypothetische Wahl.

Fazit Hat die KI recht? Natürlich erscheint es etwas überraschend und auch wagemutig zu denken, dass die Nvidia-Aktie nächstes Jahr erneut ein so beeindruckendes Wachstum erzielen könnte. Allerdings ist auch zu beachten: Die Aktie stieg bereits im Jahr 2023 über 200 Prozent – hätten Sie es damals für möglich gehalten, dass die Aktie auch 2024 weiterhin so stark steigen kann? Das Unternehmen ist der wohl entscheidendste Spieler im derzeit am meisten beachteten Wachstumsmarkt, Künstliche Intelligenz. Denn Nvidia stellt mit seinen Chips sozusagen die Basisinfrastruktur dafür bereit, damit eine solche Technologie überhaupt erst funktionieren kann. Dieses Jahr konnte es bei den Quartalszahlen stets die Erwartungen übertreffen und beeindruckende Zahlen liefern. Die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt noch immer den Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 170 US-Dollar derzeit ein Aufwärtspotenzial von fast 25 Prozent. Die höchsten Kurschancen von 60 Prozent sehen mit einem Kursziel von 220 US-Dollar derzeit die Analysten von Rosenblatt Securities.