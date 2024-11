Sie gehören zu den größten und bevorzugten Aktienpositionen der bekannten Investorin Cathie Wood: Diese vier spannenden Kandidaten sollten Sie sich jetzt genauer ansehen, denn sie bieten Kurschancen von bis zu 200 Prozent.

Die Investorin Cathie Wood ist für ihre außergewöhnlichen Investments bekannt. Da sie den Fokus auf disruptive Innovationen setzt – also auf Unternehmen, deren Technologie und Potenzial meist erst am Anfang stehen und sich vor allem in der Zukunft entfalten – sind diese häufig noch nicht profitabel und bergen ein gewisses Risiko.

Fest steht jedoch: Wenn sich jemand mit den Chancen der Zukunft auskennt, dann ist es Cathie Wood und ihr Team bei ARK Invest.

Wir haben uns daher gefragt: Welche ihrer Aktien bieten aktuell die größten Wachstumschancen? Wir haben vier Kandidaten entdeckt, die ein Potenzial von bis zu 200 Prozent bieten.

4 geniale Aktien von Cathie Wood mit Kurschancen von über 200%

In Cathie Woods Investmentfirma ARK Invest gibt es aktuell sechs aktiv gemanagte ETFs. Von diesen sechs ETFs haben wir jeweils die zehn Top-Positionen auf ihre Kurschancen untersucht und vier Kandidaten identifiziert, die sich durch besonders hohe Wachstumsaussichten auszeichnen.

Da wäre zum einen Beam Therapeutics. Das Biotech-Unternehmen konzentriert sich auf den vielversprechenden Gentherapiemarkt. Die Aktie liegt seit Jahresanfang zehn Prozent im Plus und seit dem Börsengang Anfang 2020 sogar 50 Prozent im Plus. In der Zukunft könnte noch mehr drin sein, da Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 48 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von derzeit 57 Prozent sehen. Die Mehrheit von ihnen empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Ebenfalls im Bereich der Genomik tätig ist Intellia Therapeutics. Intellia nutzt die CRISPR-Cas9-Technologie zur Bearbeitung von Genen, um Krankheiten dauerhaft bekämpfen zu können. Mit dieser Technik kann DNA gezielt „zerschneiden“ und verändern, wodurch Gene entfernt oder hinzugefügt werden können – ein enormes Potenzial für die Heilung von Krankheiten. Das Besondere: Diese Methode ist relativ unkompliziert und kostengünstig. Für die Erfindung dieser „Genschere“ erhielten Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna 2020 den Chemienobelpreis. Jennifer Doudna ist zudem eine der Mitbegründerinnen von Intellia Therapeutics. Die Aktie verzeichnet auf Sicht von fünf Jahren ein Plus von 30 Prozent, liegt seit Jahresanfang jedoch 44 Prozent im Minus. Die Mehrheit der Analysten rät trotzdem zum Kauf und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 56 US-Dollar rund 222 Prozent Kurschance.

Ionis Pharmaceuticals ist ebenfalls im Bereich der Gentechnologie tätig. Das Unternehmen entwickelt RNA-basierte Therapeutika, die gezielt in genetische Prozesse eingreifen, um die Produktion krankheitsverursachender Proteine zu verhindern. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 20 Prozent im Minus und auf Sicht von fünf Jahren 30 Prozent im Minus. Analysten sehen jedoch mit einem durchschnittlichen Kursziel von 62 US-Dollar ein Potenzial von 60 Prozent und zeigen sich mehrheitlich optimistisch.

Es hat seinen Grund, warum alle drei Aktien große Chancen bieten: Laut Experten von Grand View Research könnte der Genomik-Markt bis 2030 jährlich um knapp 17 Prozent wachsen. Zwar müssen sich diese Unternehmen erst noch behaupten und mit entsprechenden Medikamenten den Markt erobern. Doch wenn ihnen das gelingt, könnte das Potenzial enorm sein – auch, wenn das Risiko aktuell noch hoch ist.

Eine weitere Aktie, die derzeit die höchsten durchschnittlichen Kurschancen in Cathie Woods ETFs bietet, ist das schweizerische Unternehmen Kardex. Dieses bietet automatisierte Lagerlösungen an und verzeichnet seit Jahresanfang ein Plus von 25 Prozent. Weitere 60 Prozent Potenzial sehen Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel von 245 Euro. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt jedoch, die Aktie zu halten.

