Erfolgsinvestor Warren Buffett hat eine klare Antwort auf die Frage, worauf es beim Investieren wirklich ankommt. Welche Fähigkeit er als unverzichtbar für jeden Anleger sieht und wie sie ihm half, Milliarden zu verdienen – hätten Sie es erraten?

Der Milliardär Warren Buffett (94) gilt als der wohl beste Investor der Welt. Mit seiner Firma Berkshire Hathaway erzielte er Renditen, mit denen er den Markt regelmäßig schlagen konnte.

Doch worauf kommt es beim Investieren an? Warren Buffett verrät seine wichtigste Geheimwaffe, ohne die er vermutlich niemals so erfolgreich wäre.

Die „wichtigste“ Fähigkeit beim Investieren – Darauf kommt es Warren Buffett an

Warren Buffetts Erfolg beim Investieren ist nicht einfach nur Glück. Ehe er auch nur einen Cent investiert, prüft er ein Unternehmen auf Herz und Nieren. Nun berichtete „Benzinga“ von einer Rede, die er einst an seiner Alma Mater, der University of Nebraska gehalten hat. In dieser offenbarte er die wohl wichtigste Fähigkeit, die man beim Investieren haben sollte.

„Die Leute fragen mich, was sie in der Business School belegen sollten“, sagte er damals. „Man muss Buchhaltung verstehen. Das ist die Sprache. Wenn man in der Wirtschaft ist und nichts von Buchhaltung versteht, ist das, als wäre man in einem fremden Land ohne Sprachkenntnisse.“ Er fügte hinzu: „Es gibt nichts Wichtigeres.“

Dies belegte er den Studierenden mit einer Investition aus dem Jahr 2003, als er über eine Übernahme von Clayton Homes, einem Unternehmen aus dem Fertighaussektor nachdachte. „Wir haben vereinbart, dafür 1,7 Milliarden Dollar zu zahlen", erzählte Buffett. Das Besondere: „Ich habe den Deal telefonisch abgeschlossen, ohne die Leute dort jemals zu treffen, aber ich hatte durch das Lesen von 10-Ks, 10-Qs und Jahresberichten genug gesehen."

Denn: „Durch die Betrachtung der Zahlen konnte ich erkennen, was sie mir über die Art von Leuten sagten, die das Unternehmen leiteten, und über die Art von buchhalterischen Entscheidungen, die sie trafen."

Benzinga berichtete außerdem von einer anderen berühmten Aussage des Milliardärs, die er einmal getroffen hatte: „Ich treffe regelmäßig auf CEOs, die [von Buchhaltung] wirklich nichts verstehen. Sie versuchen, sich durchzumogeln. Man kann in ihren Gesichtern sehen, dass sie fast Angst haben, wenn ihnen jemand eine Bilanz gibt.“

