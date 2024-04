Anleger aufgepasst, bei diesen Aktien herrscht Explosionsgefahr. Analysten prognostizieren den Titeln Wachstumsschübe von bis zu 400 Prozent. Was und wer steckt dahinter?

Vor allem im Bereich der Biotechnologien gibt es für Anleger immer wieder Chance auf riesige Kursgewinne und -verluste, da Unternehmen aus der Branche mit neuen Medikamenten entweder in eine Sackgasse steuern oder einen Blockbuster-Wirkstoff zur Marktreife bringen, der potenziell Millionen von Menschen helfen kann.

Kein Wunder also, dass unter den Analysten der Wall Street gerade zwei Biotech-Unternehmen heiß gehandelt werden, die dreistellige Kursgewinne versprechen.

Terns Pharmaceuticals

Das biopharmazeutische Unternehmen Terns Pharmaceuticals ist vor allem auf die Entwicklung niedermolekularer Einzel- und Kombinationstherapieansätze zur Behandlung verschiedener Krebserkrankungen oder Fettleibigkeit spezialisiert. Zudem entwickelt das Unternehmen auch Wirkstoffe zur Behandlung der nichtalkoholischen Steatohepatitis, die eine der Hauptursachen für die Entstehung einer Leberfibrose oder -zirrhose ist.

Jefferies hatte das Papier zuletzt mit einem Kursziel von 22 US-Dollar ausgestattet, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 276 Prozent entsprechen würde. Im Schnitt trauen die Analysten an der Wall Street dem Titel noch ein Kurswachstum von 156 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu.

Biomea Fusion

Ebenfalls mit der Erforschung von Behandlungen gegen Krebs- und Stoffwechselerkrankungen beschäftigt sich Biomea Fusion. Zuletzt musste die Aktie einen größeren Rücksetzer verkraften, als das Analysehaus JPMorgan den Titel von „Overweight“ auf „Neutral“ abstufte. Insgesamt sind die Analysten an der Wall Street für das Biotech-Unternehmen aber bullisch.

Der Konsens prognostiziert noch ein mögliches Upside von 285 Prozent, wobei Oppenheimer sogar richtig viel Potenzial bei der Aktie sieht: Mit einem Kursziel von 70 US-Dollar je Aktie könnte das Wertpapier noch um fast 400 Prozent steigen. Spekulative Anleger sollten dennoch vorsichtig sein, da die jüngsten Bewertungen so krass auseinander gehen.

