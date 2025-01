Sie wollen auch 2025 starke Gewinne einfahren? Dann schauen Sie sich jetzt diese 3 Aktien an, welche BÖRSE ONLINE für 2025 empfiehlt. Welche Werte mehr als 100 Prozent Kurspotenzial bieten und welche Aktie sogar 400 Prozent Chance verspricht.

"2025 wird auf jeden Fall spannend aus meiner Sicht", sagt Ex-Banker und unser Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. Und der Experte, der in seinem eigenen Börsenbrief Das Kirchhoff System stets die besten Tipps an seine Follower gibt, fährt fort: "Es wird ein Rollercoaster werden, denn wenn Donald Trump am 20. Januar als Präsident einberufen wird, dann wird sicherlich einiges an Spannungen geben. Meine Aktien, die ich mitgebracht habe, sind eher von unterschiedlicher Natur. Ich habe einen deutschen Titel mitgebracht und zwei amerikanische, die wirklich vielversprechend sind."

Mindestens 100 Prozent Kurspotenzial bei dieser deutschen Aktie

So erklärt Golo T. Kirchhoff, dass dieses deutsche Unternehmen nicht nur ein Rüstungskonzern sei, sondern ein diversifiziertes Unternehmen, das sowohl Antriebssysteme für Leopard-2-Panzer als auch für nachhaltige Technologien wie Windkraftwerke und Wasserkraftwerke produziert. Kirchhoff betont, dass er nicht damit rechne, dass ein Konflikt wie der in der Ukraine schnell gelöst werde, selbst bei einem Machtwechsel in den USA: „Ich glaube nicht daran und werde nicht damit rechnen.“ Außerdem verweist er darauf, dass die Verteidigungsbudgets in der EU massiv steigen würden, unabhängig von kurzfristigen Entwicklungen. Ein Risiko für Rüstungsaktien sieht er daher nicht, sondern erwartet langfristig positive Aussichten durch erhöhte Verteidigungsausgaben und neue Fonds.

Und der Experte fährt fort: "Wenn ich die deutsche Aktie jetzt präsentiere, dann wird es wahrscheinlich zwei unterschiedliche Meinungen hier in der Bevölkerung geben. Hängt natürlich von Moral oder Nichtmoral ab."

Bis zu 400 Prozent Kurspotenzial bei diesen Aktien

"Diese Aktie gilt als zentraler Akteur in der Glücksspielbranche und profitiert vom anhaltenden Boom seit der Lockerung gesetzlicher Restriktionen im Jahr 2018", sagt Ex-Banker und unser Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. Denn das Unternehmen expandiert erfolgreich in über 20 US-Bundesstaaten sowie nach Kanada und Europa und konnte seinen Umsatz auf 7,3 Milliarden Dollar steigern, bei einer EBITDA-Marge von 20%. Prominente Investoren wie Ken Griffin und Israel Englander haben ihre Positionen stark ausgebaut, was die Stabilität und Attraktivität der Aktie unterstreicht. Mit einer effizienteren Kostenstruktur, einer breiten Nutzerbasis von über 500 Millionen Menschen und einer klaren Expansionsstrategie bietet die Aktie langfristiges Wachstumspotenzial. So sagt Ex-Banker Kirchhoff, dass sich diese Aktie in 2025 verdoppeln dürfte und bis 2026 das Potenzial hat, sich zu vervierfachen.

