Wir haben die Künstliche Intelligenz ChatGPT gefragt, welche ETFs Anleger sich jetzt auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Was die erstaunliche Antwort war und auf welche Aktien-ETF die KI jetzt setzt.

Viele Experten gehen an der Börse aktuell davon aus, dass es bei Aktien einen sogenannten Favoriten-Wechsel geben wird: Die Investoren werden sich etwas wegbewegen von den sehr großen Unternehmen und diese Gewinne in die Aktien aus der zweiten Reihe umschichten. Und so sagt auch die KI ChatGPT, dass Nebenwerte-Aktien folgende Vorteile haben:

ChatGPT verrät: Diese Vorteile haben Nebenwerte-Aktien

1. So hätten kleinere Unternehmen oftmals mehr Wachstumsmöglichkeiten als große Unternehmen und könnten schneller expandieren.

2. Laut der KI ChatGPT, sorgen Small Cap-Aktien im Depot für eine bessere Risikoverteilung, weil sich Small Cap-Aktien oftmals anderes entwickeln als Large Caps.

3. "Historische Daten zeigen, dass Small-Cap-Aktien langfristig oft besser abschneiden als Large-Cap-Aktien. Dies wird als Small-Cap-Prämie bezeichnet", sagt ChatGPT

4. Small Cap-Märkte seien oft weniger effizient, weil nicht alle Unternehmen so stark beobachtet und untersucht werden. Hier können Anleger leichter Aktien finden, die sich bald stark entwickeln werden.

5. Die KI sieht bei Small Cap-Aktien auch ein sehr starkes Dividenden-Wachstum, welches sich Anleger zunutze machen können.

Doch auf welche ETFs kann man dann laut ChatGPT setzen?

Diese Aktien-ETFs dürfen Anleger sich jetzt auf keinen Fall entgehen lassen

ChatGPT Small Cap ETF

Diese Tabelle spuckt die KI ChatGPT aus, wenn sie nach den besten Small Cap ETFs gefragt wird. Zunächst nannte ChatGPT hier vor allem US-Small-Cap-Aktien, doch wir wollten auch europäische ETFs und weltweite ETFs haben.

So konzentriert sich die Endaufstellung vor allem auf US-Small-Caps aus dem Russell 2000, dem Nebenwerte-Index aus den USA. Doch auch etwas größere Unternehmen aus dem S&P 600, dem nächstgrößten Index nach dem S&P 500 sind dabei. In Europa kann man vor allem auf Aktien aus dem MSCI Europe Small Cap Index setzen. Wer insgesamt die weltweite Variante bevorzugt, der setzt auf einen ETF auf den MSCI World Small Cap Index.

So können Anleger auch von einer möglichen Trendwende hin zu Small Cap-Aktien profitieren. Mit den von der KI ChatGPT vorgeschlagenen ETFs kann man sein Depot etwas beimischen, ohne aber natürlich die großen Aktien und ETFs vollständig zu verkaufen.

