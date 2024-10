Zuschlagen könnte sich lohnen: Denn laut den Top-Analysten von Oppenheimer bieten zwei vielversprechende Aktien jetzt sagenhafte Kurschancen. Das steckt dahinter.

Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu und viele Anleger sind noch auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten, um ihr Depot optimal aufzustellen. Doch wo findet man solche Gelegenheiten?



Eine Möglichkeit ist, auf die Empfehlungen der Top-Analysten zu schauen. Zwei Experten von Oppenheimer haben kürzlich eine starke Kaufempfehlung für zwei Aktien ausgesprochen, die es in sich haben: Sie bieten Kurschancen von über 700 Prozent, wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtet.

Chancen im Bereich Halbleiter: Diese Aktie sollten Sie sich laut Oppenheimer nicht entgehen lassen

Halbleiter-Aktien sind gefragter denn je, da sie eine zentrale Rolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) spielen. Eine besonders interessante Aktie aus der Halbleiterbranche ist laut Oppenheimer Ultra Clean Holdings. Diese Aktie liegt seit Jahresanfang bereits um zehn Prozent im Plus, doch Oppenheimer sieht mit einem Kursziel von 70 US-Dollar weiterhin eine Kurschance von fast 90 Prozent.

Ultra Clean stellt Werkzeuge und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie her und konzentriert sich unter anderem auf die Reinigung und Beschichtung von Mikroverunreinigungen. „TipRanks“ berichtet, dass der Oppenheimer-Analyst Edward Yang davon ausgeht, dass sich der Bedarf an KI-Rechnern alle sechs Monate verdoppelt. Dies führe laut Yang zu einem chronischen Mangel an Halbleitern und den für deren Herstellung benötigten Werkzeugen.

„Ultra Clean ist: 1) in hohem Maße vom Halbleiter-Aufschwung betroffen und könnte die Schätzungen übertreffen, wenn sich die Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE) wie erwartet erholt; 2) gut positioniert in AI-Wachstumsbereichen, einschließlich neu entstehender, aber boomender Geschäftsfelder in den Bereichen Speicher mit hoher Bandbreite (HBM), fortschrittliches Packaging und vakuumbasierte EUV-Tools, die alle bei führenden westlichen OEMs angesiedelt sind; und 3) mit einer starken lokalen Präsenz, die aufstrebende chinesische Ausrüstungshersteller beliefert, in einzigartiger Weise gegen den Chips-Krieg zwischen den USA und China abgesichert. Derzeit ist UCT auf dem besten Weg, seine früheren Höchststände wieder zu erreichen, aber der Quartalsumsatz und die Bruttomarge sind nach wie vor um 20% gesunken, wobei sich die Betriebsmarge und der Aktienkurs halbiert haben, was das Unternehmen zu einer Sprungfeder macht, die für eine Aufwärtsbewegung bereit ist".

Bis zu 700 % Kurschance bei dieser sagenhaften Aktie

Die zweite Oppenheimer-Empfehlung hat es besonders in sich: Mit einem Kursziel von 17 US-Dollar könnte eine Kurschance von rund 700 Prozent möglich sein. Auch die restlichen Analysten sind optimistisch, empfehlen mehrheitlich den Kauf und sehen mit einem Kursziel von 12 US-Dollar bereits eine Kurschance von 466 Prozent.

Bei dieser Aktie handelt es sich um Rani Therapeutics Biologics. Das Unternehmen entwickelt Medikamente, die auf schwere chronische Autoimmun-, Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen abzielen. Laut „TipRanks“ werden solche Medikamente häufig per Infusion verabreicht. Das Besondere an Rani Therapeutics: Das Unternehmen hat die „RaniPill“ entwickelt, eine Pille, durch die diese Medikamente oral eingenommen werden können.

Andreas Argyrides, Analyst Oppenheimer,erklärt laut TipRanks dazu: „Die Fähigkeit der RaniPill, eine Bioverfügbarkeit zu erreichen, die mit der von subkutanen Injektionen vergleichbar oder sogar besser ist, und gleichzeitig die mit der Verabreichung mit einer Nadel verbundenen Unannehmlichkeiten und Unbequemlichkeiten zu beseitigen, positioniert sie als potenziellen Wendepunkt auf dem Markt für Biologika in mehreren Indikationen".

Und: „Während die Aktien in diesem Jahr aufgrund fehlender Katalysatoren bisher unter Druck standen, sehen wir die Möglichkeit, dass sich die Aktie mit dem Beginn einer Ph2-Studie mit RT-102 bei Osteoporose in Europa in diesem Jahr, gefolgt von einer IND in den USA, erholen wird. Positive Phase-1-Ergebnisse von RT-111 bei Schuppenflechte und von PG-102 von ProGen deuten auf das Potenzial hin, einen erheblichen ungedeckten Bedarf in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten, zu decken. Mit einem starken geistigen Eigentum, das die RaniPill, die RaniPill HC und die Verabreichung verschiedener Biologika und großer Moleküle unter Verwendung der Plattform abdeckt, sehen wir Rani als Pionier im Bereich der oralen Biologika und empfehlen den Kauf der Aktien auf dem aktuellen Discount-Niveau".

Das Unternehmen ist bisher noch nicht profitabel und birgt daher ein recht hohes Risiko. Auch ist die Aktie in Deutschland bisher nur schwer handelbar, sodass Anleger mit höheren Gebühren rechnen müssen.

