Diese zwei Pharma-Aktien mussten in den letzten Monaten an der Börse ordentlich einstecken. Die Analysten an der Wall Street halten den Titeln aber weiterhin die Treue – und prognostizieren zweistellige Wachstumschancen.

Für die Aktie des Pharma-Konzerns Novo Nordisk läuft der Herbst bisher eher mäßig. Nachdem der Titel im Sommer noch bei 146 US-Dollar notierte und von den Absätzen seiner Wirkstoffe Wegovy und Ozempic profitierte, hat sich die Stimmung rund um die Pharma-Aktie mittlerweile dem Wetter entsprechend etwas abgekühlt.

Während mit Eli Lilly der größte Konkurrent der Dänen nach seinen zuletzt beeindruckenden Quartalszahlen weiter an der Börse steigen konnte, ging es für Novo Nordisk auf unter 120 US-Dollar runter. Unter anderem machen Diskussionen um Preissenkungen der hauseigenen Medikamente dem Unternehmen Probleme. Aber könnte der Dip für Anleger auch eine Chance sein?

Novo Nordisk an der Wall Street weiter beliebt

An der Wall Street steht die Aktie von Novo Nordisk bei Analysten weiter hoch im Kurs. Im Schnitt trauen die Experten dem Papier mit einem Kursziel von um die 155 US-Dollar noch ein Upside von fast 30 Prozent zu. Insgesamt würden gerade sechs Analysten, die das Papier beobachten, die Aktie kaufen. Nur ein Experte rät zum Halten.

Das Vertrauen in die Abnehmpräparate des Unternehmens ist groß. Bis zum Jahr 2031 soll der Markt laut Experten wie Goldman Sachs für Mittel zur Gewichtsreduktion über 200 Milliarden US-Dollar schwer sein. Novo Nordisk genießt, gemeinsam mit Eli Lilly, durch die frühe Zulassung der eigenen Medikamente einen Startvorteil und dürften ein großes Stück des Umsatzkuchens abbekommen. In Sachen Upside und Kaufempfehlungen ist Novo Nordisk in seiner Gewichtsklasse gerade fast einzigartig – aber nur fast.

Auch Merck & Co. steht bei Analysten hoch im Kurs

Ebenfalls auf ein Upside von durchschnittlich fast 30 Prozent kommt an der Wall Street die Aktie des Pharma-Wettbewerbers Merck & Co. Laut der Plattform „TipRanks“ raten derzeit 17 Experten zum Kauf der Aktie, nur zwei würden den Titel halten. Auch Merck erholt sich gerade von einer Kursdelle und notierte im Sommer mit über 130 US-Dollar noch weit höher als jetzt mit knapp 110 US-Dollar. Laut den Prognosen soll es für die Amerikaner mittelfristig an der Börse eher wieder in Richtung der Sommerstände gehen.

In jedem Fall sind aber Novo Nordisk und Merck laut „TipRanks“ bei den wirklich großen Pharma-Giganten derzeit die einzigen Kandidaten, die eine solche Kombination aus Upside und Kaufempfehlungen bieten. Der Dip könnte sich für Aktionäre lohnen, denn auch insgesamt gehören die Biotech- und Pharma-Branche zu den Sektoren, die von den kürzlich beschlossenen Zinssenkungen profitieren.

