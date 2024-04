Auf der Suche nach Aktien mit hohem Kurspotenzial, die nicht jeder an der Börse auf dem Schirm hat? Dann lohnt sich ein Blick auf diese drei unbekannten Werte:

Häufig schauen Anleger immer wieder auf die gleichen Aktien und hoffen unter den tausenden Experten, Analysten sowie Privatanlegern, die ständig einen Blick auf die Papiere werfen, etwas zu finden, dass keiner zuvor entdeckt hat.

Viel einfacher ist es daher seinen Horizont zu erweitern und nach Aktien zu suchen, die nicht auf dem Radar des breiten Marktes zu finden sind.

Bis zu 71 Prozent Kurspotenzial laut Analysten bei diesen unbekannten Aktien

So zum Beispiel bei den folgenden drei Werten, die sehr unbekannt sind, für die eine Handvoll Analysten allerdings hohe Kurssprünge erwartet:

Teekay Tankers (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 25,0 Prozent)

Der Dienstleister Teekay Tankers bietet, wie der Name schon verrät, hauptsächlich Transportdienstleistungen mit Tankerschiffen an. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf dem Transport von Öl in Bermuda und auf dem internationalen Parkett.

Wegen aktuell von den Hochs im Jahr 2023 gesunkener Ölpreise und niedriger Frachtkosten aufgrund einer schwachen Weltwirtschaft, sehen Analysten Potenzial von bis zu 25 Prozent bei dem Wert, sollten die beiden wichtigen Preisfaktoren wieder nach oben anziehen.

Roivant Sciences (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 47,1 Prozent)

Optimistisch sind die Analysten aktuell für die Aktie von Roivant Sciences und sehe 47,1 Prozent Kurspotenzial. Dabei handelt es sich um ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen aus dem Entzündungs- und Immunologiebereiche.

Besonders attraktiv macht die Aktie das Geschäftsmodell, denn Roviant ist eine Muttergesellschaft für viele Biotech-Startups und kleinere Pharmaproduzenten. Somit hat man ein breites Produktportfolio und eine aussichtsreiche Pipeline.

Sasol Limited (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 71 Prozent)

Eine spannende Turnaround-Wette, die laut Analysten 71 Prozent Kurspotenzial bietet, ist Sasol Limited aus Südafrika. Das Unternehmen ist in der Chemie- und Energiebranche tätig und bietet Produkte wie Polituren, Batteriematerialien & Co. an.

Besonders wegen der niedrigen Bewertung (KGV 3,6) und der Umstellung auf günstigere, grüne Energie, sind einige Analysten optimistisch für das Papier.

