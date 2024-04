Nicht jeder kauft Aktien, um sie gleich wieder zu verkaufen. Titel wie Allianz oder Disney haben sich im Rückblick als langfristige Kurstreiber erwiesen. Und könnten auch in Zukunft überzeugen.

Für manch einen Anleger ist das der Traum: Eine Aktie einmal kaufen und danach nie mehr verkaufen. Trotz Hochs und Tiefs können sie sich darauf verlassen, dass die Aktie langfristig eine ordentliche Rendite erwirtschaftet. Solche Aktien zu finden, ist aber nicht immer leicht. Die Unternehmen hinter den Aktien müssen über starke Marken und Geschäftsmodelle verfügen, die im besten Fall auch noch in 100 Jahren in ihren jeweiligen Branchen erfolgreich sind.

Dabei findet man nicht nur in einem Sektor solche Einhörner, sondern über viele Branchen verteilt. Der Versicherer Allianz und der Entertainmentriesen Walt Disney sind dafür gute Beispiele. Beide sind schon lange am Markt und das in führenden Positionen. Zudem konnten sie sich an neue Entwicklungen gut anpassen. Und die Zukunft sieht für beide Unternehmen auch nicht schlecht aus.

Analysten bei Allianz und Walt Disney bullisch

Erst kürzlich bewertete die Privatbank Berenberg die Aktie der Allianz mit „Buy“ und beließ ihr Kursziel bei 309 Euro, was einem Upside von 13 Prozent entspricht. Analyst Michael Huttner bewertete in einer Studie die Nettomittelzuflüsse bei der Tochter Pimco, die Preise im europäischen Versicherungsgeschäft und die Erwirtschaftung von Kapital aus dem operativen Geschäft positiv. Die Allianz überzeugt also auch weiter mit einem guten Ausblick.

Für Disney lief es im letzten Jahr nicht ganz so rund. Seit Jahresanfang liegt die Konzernaktie aber wieder rund 32 Prozent im Plus und findet langsam wieder zu alter Stärke. Die Schweizer Bank UBS hob zuletzt ihr Kursziel für die Aktie auf 140 US-Dollar und rät, wie ein großer Teil der Analysten, zum Kauf. Experte John Hudulik von der UBS sieht laut eigener Aussage etliche Treiber für steigende Gewinnschätzungen in den kommenden Quartalen. Allianz und Disney sind aber nicht die einzigen Aktien für die Ewigkeit.

Ein Kauf für die Ewigkeit?

Mit dem Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE können Anleger gleich in 30 ausgewählte Dauerbrenner investieren. Bei dem Index handelt es sich um einen branchenübergreifenden, globalen Investmentansatz mit Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Konsum, Technologie und Luxus, die Anlegern schon in der Vergangenheit viel Freude gemacht haben und es auch in Zukunft tun könnten.

Lesen Sie auch: Microsoft, Meta & Co: Top-Analyst verrät KI-Aktien, die langfristig gewinnen

Oder: Deutsche Bank, Jefferies und Co. bullisch: Darum dreht diese MDAX-Aktie gerade richtig auf

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.