Nachhaltige Geldanlagen sind bei den Anlegern weiterhin hoch im Kurs. Im Jahr 2021 betrug laut Statista das investierte Volumen in nachhaltige Investmentfonds in Deutschland etwas mehr als 400 Milliarden Euro. Dabei hat sich das Volumen in Publikationsfonds in 2021 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Bei der Aktienauswahl setzen Fondsmanager auffallend oft auf das amerikanische Strom- und Energieinfrastrukturunternehmen NexTera. So hat NextEra mit mehr als sechs Prozent die höchste Gewichtung im Blackrock Global New Energy Funds. Das gleiche Bild zeigt sich im Pictet-Clean Energy Funds. Auch hier hat das amerikanische Unternehmen mit etwas mehr als 5 Prozent die höchste Gewichtung. Beide hier genannten Fonds haben ein Fondsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Euro.



Das zehnjährige Chartbild sowie die Dividendenpolitik des Unternehmens sind beeindruckend. Anleger, die sich die NextEra-Papiere vor 10 Jahren in das Depot geholt haben, können sich heute über ein Kursplus von mehr als 500 Prozent freuen.



Ähnlich gut sieht es bei den Dividenden aus, diese konnten die letzten 10 Jahre um mehr als 200 Prozent gesteigert werden. NextEra war eines der ersten Energieversorger, die die Notwendigkeit erkannten, von Kohle und Erdgas auf erneuerbare Energien umzusteigen. Dieser Umstand sollte dem Unternehmen helfen, weitere Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu erlangen.



investing.com Dividenden

Fazit NexTera ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. Dieser umfasst aktuell 16 Unternehmen, die vom dringend nötigen ökologischen und energetischen Umbau profitieren sollten. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung dieses Megatrends teilhaben. Weitere Informationen finden Sie hier.