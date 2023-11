Am Freitag hat BMW Quartalszahlen vorgelegt und Anleger waren sehr hoffnungsvoll, dass das Papier damit seinen Abwärtstrend beenden könnte. Doch ist dies jetzt bei der BMW-Aktie wirklich möglich?

Seit August steckt die Aktie von BMW in einem deutlichen Abwärtstrend, der ein Minus von 18 Prozent bei den Papieren des Autobauers zur Folge hatte. Doch nun meldete das Unternehmen am Freitag Zahlen und viele Anleger hofften auf einen Trendbruch. Das sind die Ergebnisse:

BMW-Aktie mit Zahlen für das dritte Quartal

Der Münchner Autobauer BMW profitiert von einer ungebrochenen Nachfrage nach Spitzenmodellen und hat im abgelaufenen Quartal mehr Umsatz eingefahren. Die Erlöse legten dabei nach Angaben vom Freitag um 3,4 Prozent auf 38,5 Milliarden Euro zu und damit stärker, als von LSEG befragte Analysten erwartet hatten. Die für BMW wichtige Gewinnmarge im Autogeschäft verbesserte sich auf 9,8 Prozent von 8,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. BMW-Chef Oliver Zipse sagte, das Unternehmen sei klar auf Kurs für die im August angehobenen Jahresziele. Die Münchner streben für das Gesamtjahr eine Marge zwischen neun und 10,5 Prozent an. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel leicht zu.

Gut läuft es nach Ansicht von BMW vor allem bei höherpreisigen Fahrzeugen und Elektroautos. Für das laufende Jahr streben die Münchner einen Anteil von Elektroautos an den gesamten Auslieferungen von 15 Prozent an - diese Schwelle wurde im dritten Quartal erreicht. Zusätzlichen Schub versprechen sich die Münchner vom neuen 5er, der frisch auf den Markt gekommen ist.

Auch schlechte Nachrichten für die BMW-Aktie

Gebremst werde das Wachstum allerdings von ungünstigen Wechselkursen beim Dollar und Yuan, hieß es weiter. Zudem machten sich die gestiegenen Zinsen beim Gewinn bemerkbar, die Bewertung von Zinssicherungsgeschäften drückte auf das Finanzergebnis. Vor Steuern verdiente Rivale von Mercedes-Benz und Audi mit knapp 4,1 Milliarden Euro 0,9 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Seit Jahresbeginn sank der Vorsteuergewinn zudem um gut ein Drittel auf 13,414 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür ist in erster Linie ein Einmaleffekt: 2022 hatte die vollständige Übernahme des China-Geschäfts den Gewinn deutlich in die Höhe getrieben.

Kann der Abwärtstrend bei der BMW-Aktie jetzt gebrochen werden?

Doch trotz einiger Haare in der Suppe waren die Impulse der BMW Zahlen mehrheitlich positiv, was die Aktie in einer ersten Reaktion 2,5 Prozent anspringen ließ. Auch J.P. Morgan lobte die Ergebnisse – vorrangig die Marge.

Für Aktionäre bedeutet dies unter dem Strich, dass die Aktie von BMW nun in der Lage sein könnte einen Test des Abwärtstrends seit August durchzuführen. Dieser verläuft aktuell im Bereich der 96 Euro, wobei schon ein Durchbruch der 50-Tage-Linie bei 95,51 Euro ein Erfolg für das Papier wäre.

Es deutet also einiges auf eine Erholungsrallye bei dem Titel hin und auch Börse Online ist optimistisch für den Wert. Aktuell empfiehlt man die Stammaktie mit Kursziel 120 Euro zum Kauf.

Mit Material von Reuters

