Durch das Abnahmemittel Wegovy hat Novo Nordisk ein weiteres Mal ein Rekordergebnis einfahren können. Doch wie steht es um die Aktie des dänischen Pharmakonzerns? Lohnt sich hier ein Einstieg?

Von einem kleinen Pharmakonzern ging der Aufstieg von Novo Nordisk binnen weniger Jahre zum wertvollsten Unternehmen Europas. Dies hat man hauptsächlich dem Diät- und Diabetesmedikament Wegovy zu verdanken, das weltweit für einen Nachfrageansturm sorgt. Dieses hat dem Unternehmen im Q3 auch ein neues Rekordergebnis beschert:

Rekordergebnis bei Novo Nordisk

Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 29 Prozent auf 58,7 Milliarden Dänische Kronen (7,86 Milliarden Euro), während der Betriebsgewinn (Ebit) um 33 Prozent auf 26,9 Milliarden Kronen kletterte, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Das Unternehmen kann den Appetit auf die Abnehmspritze jedoch nicht stillen, weshalb die Zahl der Patienten, die mit der Behandlung beginnen können, begrenzt sei.

"Während die Lieferkapazitäten für Wegovy schrittweise erweitert werden, bleibt die Versorgung mit den niedrigeren Dosierungen in den USA eingeschränkt, um eine fortlaufende Versorgung zu gewährleisten", erklärte das Unternehmen.

Probleme bei Novo Nordisk

Letzteres ist allerdings ein großes Problem für die Aktie von Novo Nordisk, denn die Engpässe in der Lieferkette spielen vordergründig dem amerikanischen Konkurrenten Eli Lilly in die Hände. So hat der Konzern gleich zwei Abnahmemedikamente am Markt und dürfte im wichtigen US-Markt mit einer Übergewichtsquote von 55 Prozent mehr und mehr die Überhand gewinnen.

Aus diesem Grund preist die Börse beide Aktien sehr unterschiedlich. Zwar ist bei beiden Titel die Bewertung astronomisch, doch mit einem KGV von 39 hat Novo Nordisk noch einigen Rückstand auf die Bewertung von Eli Lilly mit KGV 69. Aber ist es jetzt wirklich eine gute Idee in die Aktien des Pharma-Konzerns zu investieren?

Ist die Aktie von Novo Nordisk jetzt ein Kauf?

Eine Investmententscheidung bei Novo Nordisk ist primär eines: eine Glaubensfrage. Denn das Unternehmen hat eine extrem hohe Bewertung, Risiken von Nebenwirkungen & Co. scheinen nicht eingepreist, doch trotzdem geht es mit der Aktie immer weiter nach oben.

Während der solide Aufwärtstrend noch intakt ist, können Anleger hier also den Einstieg waren müssen sich aber dem Risiko einer Bewertungsanpassung durch die Börse bewusst sein. Denn auch wenn es operativ exzellent bei Novo Nordisk läuft, braucht es doch sehr viel Fantasie um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen.

