Das milliardenschwere Sondervermögen der Bundesregierung könnte der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen. Besonders Rüstung, Infrastruktur und Zulieferer profitieren. Doch wie nachhaltig ist der Boom? Aktien-Experte Robert Halver ordnet die Lage ein.

Halver: Diese Aktien profitieren am meisten vom Sondervermögen

Rüstung und Infrastruktur als Hauptgewinner"Was da alles kaputt ist, was nicht läuft und wenn da aufgebaut wird, das wird ja die Auftragsbücher der Firmen lange, lange dann auch füllen", sagt Robert Halver. Besonders Unternehmen aus der Rüstungs- und Infrastrukturbranche könnten durch das Sondervermögen profitieren. Die gestiegenen geopolitischen Risiken und das Bekenntnis Europas zur Verteidigungsstärkung sorgen für volle Auftragsbücher.

Doch auch klassische Infrastrukturprojekte wie Brücken, Netzausbau und Energieversorgung stehen im Fokus. "Ich habe schon beschrieben: Brücken, Bildung, Netzqualität, Infrastruktur, Energie. Das ist positiv." Unternehmen aus diesen Bereichen könnten langfristig von der staatlichen Investitionsoffensive profitiere

Was, wenn das Sondervermögen doch noch scheitert?

Ein Risiko bleibt: Könnte das Sondervermögen doch noch scheitern oder im Bürokratiedschungel versanden? "Wenn wir die Bürokratie nicht abbauen, wenn er nicht radikal vereinfacht wird, dann ist es sehr schwer, diesen Wasserstrom dann auch durch die Wüste der Bürokratie zu leiten. Dann ist die Oase nicht erreichbar." Sollte es zu Verzögerungen oder gar einem Scheitern kommen, würde das die bisherigen Börsengewinne stark gefährden.

Dennoch bleibt Halver optimistisch: "Grundsätzlich glaube ich nach wie vor, dass wir in Europa weiter gute Chancen haben, nach oben zu gehen, weil das ein ganz neues Gefühl ist, dass wir mal was für die Wirtschaft tun." Sollte das Sondervermögen also wie geplant durchgesetzt werden, könnten sich Investoren weiterhin auf starke Kursentwicklungen in den profitierenden Branchen freuen.

