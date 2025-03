Die Dividendensaison steht vor der Tür, und viele Anleger freuen sich auf satte Ausschüttungen. Doch welche Unternehmen bleiben zuverlässige Dividendenzahler? Robert Halver sieht keinen Grund zur Sorge und erklärt, wo sich Investoren jetzt positionieren sollten.

Dividenden bleiben eine stabile Ertragsquelle

Auch wenn einige deutsche Unternehmen wie Autobauer oder BASF ihre Dividenden gekürzt haben, sieht Robert Halver keine Krise der Dividendenwerte: "Das Vakuum wird gefüllt nach wie vor." Vor allem Rüstungsunternehmen und Versicherungen steigern ihre Ausschüttungen. Besonders für langfristige Anleger bleiben Dividendenwerte attraktiv: "Viele Unternehmen wissen, dass Dividenden die Kurse stabilisieren." Amerikanische Pensionskassen setzen gezielt auf solche Aktien, um konstante Erträge zu sichern.

Robert Halver: Darauf sollten Anleger jetzt achten

Beim Investieren in Dividendenaktien stellt sich oft die Frage: Hohe Dividendenrendite oder kontinuierliches Wachstum? Halver hat darauf eine klare Meinung: "Ich bin einfach dankbar, wenn die Dividende zumindest konstant ist. Dann habe ich ja auch eine konstante Größe." Statt nach kurzfristig hohen Renditen zu jagen, sollten Anleger auf solide Unternehmen mit nachhaltiger Dividendenpolitik setzen. "Man muss dem Herrn auch für die kleinen Kartoffeln dankbar sein", betont Halver augenzwinkernd und hebt hervor, dass selbst moderate Erträge langfristig eine große Wirkung entfalten können.

Wer also auch in Zukunft von verlässlichen Dividenden profitieren möchte, sollte gezielt auf Branchen wie Versicherungen oder Rüstung setzen. Denn eines ist für Halver sicher: "An Dividende ist noch niemand gestorben."

