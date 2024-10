Was passiert mit der Börse, wenn Trump wirklich Präsident wird? Und steigen die Aktienmärkte aus diesem erstaunlichen Grund so deutlich? Börsen-Legende Dr. Jens Ehrhardt verrät, wie es an der Börse weitergeht und warum es für deutsche Aktien keine Entwarnung gibt.

„Die Börse macht einen sehr guten Eindruck“, sagt Dr. Jens Ehrhardt. Ständig gebe es neue Höchstkurse fast überall und Gold laufe auch gut. „Das Einzige, was mich etwas enttäuscht hat, dieses Jahr, waren die Anleihen, aber da sind die meisten auch eher unter investiert“, fügt er hinzu. Doch dann präsentiert die deutsche Börsen-Legende einen erstaunlichen Grund, warum die Märkte so steigen.

Keine Entwarnung bei deutschen Aktien

Denn Ehrhardt erklärt, dass es von der monetären Seite her keine Gründe für solch stark steigende Börsen gab. „Aber was wirklich ganz, ganz anders war, war die Tatsache, dass die Amerikaner, aber auch zum Teil die Europäer, vor allem die Südeuropäer, sehr viel Staatsschulden aufgenommen haben.“ Und diese hätten die Kurse nach oben getrieben. „Diese Staatsschulden waren die Konjunkturantreiber schlechthin. Ohne diese Billionen an neuen Schulden, die die Amerikaner ins System gepumpt haben, wäre die Konjunktur viel schlechter, die Unternehmensgewinne wären schlechter und die Börse wäre nicht gestiegen“, sagt Jens Ehrhardt.

Allerdings ist Dr. Jens Ehrhardt weiterhin skeptisch für deutsche Aktien. So sei der MDAX weiterhin schwach unterwegs, weil seine Unternehmen stark von der deutschen Wirtschaft abhingen. Der DAX hingegen sei sehr international und dadurch laufe der Index besser.

Doch was passiert, wenn Trump die Wahl gewinnt?

Trump oder Harris: Das passiert dann mit Aktien an der Börse

"Wenn Trump rankommt, gehen die Defizite voraussichtlich noch höher", sagt Dr. Jens Ehrhardt. Und der Börsenprofi ergänzt: "Man schätzt also ein 4-Billionen-Defizit und bei Harris circa eine Billion Dollar Defizit pro Jahr, was immer noch gewaltige Summen sind bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Bei Donald Trump würde man kaum eine Änderung der Schuldenpolitik sehen, aber bei Harris könnte das eventuell anders sein, wenn die mehr halbwegs normale Staatsneuverschuldung durchzieht, dann sieht das anders aus. Gerade wenn sie die Steuern erhöht, dann gehen die Staatsdefizite zurück. Dagegen soll es bei Trump Steuersenkungen geben." In der Folge würden die Defizite da weiter hoch gehen, schlussfolgert Ehrhardt. Und er fügt an: "Dann hat man also eben unterschiedliche Börseneinflussfaktoren, je nachdem, wer Präsident wird. Wenn Trump es wird, geht wahrscheinlich die Börse hoch, der Dollar geht hoch, das Kapital wird dann mehr nach Amerika fließen. Also das Politische und das Fiskalpolitische sind zu sehr wichtigen Börsenfaktoren geworden und das, was die Notenbanken machen, ist gar nicht mal das Allerwichtigste."

Was Dr. Jens Ehrhardt deutschen Anlegern jetzt rät, was passiert noch alles passiert, wenn Donald Trump Präsident wird und warum es ein neues Phänomen am Anleihenmarkt gibt

