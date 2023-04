Im exklusiven Interview verrät Dr. Jens Ehrhardt, dass die Aktienmärkte abstürzen könnten, sollten die Zinsen gesenkt werden. Und er empfiehlt: Stockpicking ist jetzt das richtige Mittel für Anleger.

„Die Inflation wird in einem Jahr meiner Meinung nach deutlich tiefer sein", verrät Dr. Jens Ehrhardt. Laut dem Vermögensverwalter und Börsenfachmann müssten die Notenbanken den Leitzins daher nicht mehr groß anheben. „Zudem gibt es einen natürlichen Zins. Also einen Zinssatz bei dem eine Volkswirtschaft nicht demoliert wird. Und dieser Zinssatz befindet sich bereits jetzt rund zwei Prozent unterhalb der Leitzinsen", führt Ehrhardt weiter aus. Daher stoße man an eine gewisse Grenze.

Allerdings dürfte es in Europa etwas länger dauern, bis man die Zinsen wieder senken kann. „Daher erwarte ich auch für die Börsen in Europa und den USA unterschiedliche Entwicklungen.“

Doch Jens Ehrhardt warnt auch: Aktuell gingen viele Marktteilnehmer davon aus, dass sinkende Zinsen zu einer Rallye führen würden. Doch vermutlich sei sogar das Gegenteil wahrscheinlicher.

Was die Gründe dafür sind, erfahren Sie im neuen exklusiven Video-Interview.

Jens Ehrhardt warnt vor einem Crash bei sinken Zinsen und empfiehlt Stockpicking

„In der Vergangenheit waren die Phasen, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat, die schlechtesten Phasen überhaupt", sagt er. Erst nach dem Ende der Zinssenkungen kämen die Börsen wieder auf die Beine. „Das sollte man nicht so erwarten, aber so war es statistisch einfach", erklärt Dr. Jens Ehrhardt.

Aber: In den Monaten, zwischen dem Zins-Stopp und dem Beginn der Zinssenkung, haben die Börsen meistens eine gute Performance hingelegt, verrät der Experte.

Zudem rät er Anlegern dringend zum Stockpicking. Denn nur ganz weniger Aktien hätten zuletzt einen Großteil der Gewinne an der Börse ausgemacht. Auch welche Aktien Anleger setzen können und was Dr. Jens Ehrhardt Anlegern momentan generell rät, das erfahren Sie jetzt im neuen Video:

Wie smart ist Ihr Geld? Auf dem neuen YouTube-Kanal Smartes Geld von BÖRSE ONLINE reden die besten Wirtschafts-, Finanz- und Börsen-Experten Deutschlands über die schönste Nebensache der Welt: Unser Geld. Überraschende Erkenntnisse, starke Meinungen und die besten Empfehlungen für Ihr Vermögen geben Ihnen die Experten Jens Ehrhardt, Frank Fischer, Hendrik Leber, Johannes Hirsch oder Folker Hellmeyer.