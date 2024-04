Lange haben sie gewartet, nun ist es endlich soweit: Fans der legendären Investorin Cathie Wood können ihre aktiv gemanagten nun endlich auch in Deutschland kaufen – und die bergen sagenhafte Zukunftschancen

Cathie Wood zählt zu den berühmtesten Investorinnen der Welt. Ihr Fokus liegt vor allem auf wachstumsstarken, innovativen Unternehmen, die die Zukunft prägen. Das macht ihre Investments zwar auch riskanter. Doch konnte sie durch ihre Strategien bereits auch sagenhafte Kursgewinne einfahren.

Fest steht: Kaum jemand kennt sich mit den Zukunfts- und Innovationsthemen der Börse so gut aus wie Cathie Wood und ihr Team von ARK Invest. Auf ihrer Website geben sie regelmäßig transparente Einblicke in ihre Recherchen und Aktienanalysen.

Nun ist es endlich soweit: Gleich drei ihrer aktiv gemanagten ETFs sind ab heute auch für europäische Anleger handelbar. Denn da ARK Invest vergangenes Jahr Rize ETF übernommen hat, konnte ARK Invest Europe heute – unter der Federführung von Cathie Wood – drei entwickelte UCITS-ETFs für den europäischen Markt veröffentlichen.

In diese drei genialen ETFs von Cathie Wood können Anleger in Deutschland nun investieren

Bei den drei ETFs handelt es sich zum einen um Cathie Woods Flaggschiff ETF, den ARK Innovation UCITS ETF(ISIN: IE000GA3D489). Disruptive Innovation steht hier im Fokus.

Auch für europäische Anleger zugänglich ist nun der ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ISIN: IE000O5M6XO1), der seinen Schwerpunkt auf Unternehmen aus dem Bereich genomische Revolution setzt, wodurch das Leben der Menschen verbessert werden kann.

Der dritte Kandidat im Bunde ist der ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ISIN: IE0003A512E4). Die Unternehmen in diesem konzentrieren sich auf das Thema künstliche Intelligenz (KI) sowie autonome Technologien und Robotik.

Alle drei ETFs werden aktiv gemanagt, daher liegen die laufenden Kosten auch bei 0,75 Prozent.

„Wir freuen uns sehr, den ARK Innovation UCITS ETF, den ARK Genomic Revolution UCITS ETF und den ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF endlich europäischen Anlegern vorzustellen. In den letzten zehn Jahren kam ein erheblicher Teil unseres Website-Traffics, unserer Abonnentenbasis, unserer eingehenden Anfragen und unseres Social-Media-Traffics aus Europa, was ein klares Signal für das starke Interesse und die Nachfrage nach den Anlagestrategien von ARK auf dem europäischen Markt ist.“, hieß es von Cathie Wood in der Pressemitteilung.

