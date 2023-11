Hat Cathie Wood etwa schon eine Vorahnung? In den vergangenen zwei Tagen kaufte sie gleich zweimal Aktien von dieser genialen Gesundheits-Aktie. Aus gutem Grund: Sie bietet rund 40 Prozent Kurschance!

Wenn Cathie Wood häufig bei einer Aktie zuschlägt, dann schauen Anleger ganz genau hin. Denn die Investorin und ihr Team von Ark Invest sind echte Experten, wenn es darum geht, wachstumsstarke, innovative Unternehmen zu entdecken, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft haben.

Keine Frage: Diese Anlageentscheidungen machen ihre aktiv gemanagten ETFs auch äußerst volatil. Doch ebenso können sagenhafte Kursgewinne winken. Ein Blick auf ihre Trades im November zeigt: In den vergangenen zwei Tagen hat sie gleich viermal bei ein und dem selben Medizin-Unternehmen zugeschlagen. Was steckt dahinter?

Darum bietet die Teladoc-Aktie noch rund 40 Prozent Kurspotenzial

Insgesamt kaufte Cathie Wood in den vergangenen zwei Tagen über 378.000 Aktien des Telemedizinunternehmens Teladoc. Sowohl für ihren Flaggschiff ETF, dem Ark Innovation ETF als auch dem Ark Genomic Revolution ETF. In diesem ETF ist Teladoc sogar die am achtgrößten gewichtete Position. Doch um was handelt es sich bei diesem Unternehmen?



Von der Grundversorgung über Diagnosen, Rezepten bis zu Therapiestunden: Beim Telemedizinkonzern Teladoc fanden allein 2021 über 15 Millionen Arztbesuche statt. 2020 übernahm er für 18,5 Milliarden Dollar Livongo, spezialisiert auf das virtuelle Management chronischer Krankheiten. Davon ist allein die Hälfte aller Amerikaner betroffen, die so Krankenhausaufenthalte nach Hause verlagern können. Ein Messgerät sammelt etwa Patientendaten und verschickt dank KI individuelle Ratschläge.

Allerdings: Seit dem Hoch bei 294,54 Dollar im Februar 2021 wurde die Aktie um 94 Prozent abgestraft. Zusätzlich zum makroökonomischen Umfeld belastete, dass Teladoc noch nicht profitabel ist, sowie die Angst, dass der Hype um Telemedizin nach Corona vorbei ist. Aber: Teladoc war schon vor Corona erfolgreich. Der Umsatz stieg zwischen 2015 und 2018 im Schnitt jedes Jahr um 85 Prozent. Der Telemedizinmarkt soll laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr 24 Prozent wachsen. Gegenüber Barron’s erklärte Wood einst, dass Teladoc die besten Chancen hätte, das „Rückgrat der Gesundheitsinformationen der USA zu werden“.

Keine Frage handelt es sich bei Teladoc um ein höchst riskantes Unternehmen. Wenn man sich jedoch ansieht, bei welchem Kurs die Aktie bereits stand und welche Rolle das Unternehmen im Gesundheitsmarkt für Fernmedizin einnimmt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie das durchschnittliche Kursziel der TipRanks-Analysten von 23,44 Dollar erreichen kann – das entspricht derzeit fast 40 Prozent Kurschance.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Teladoc Health.