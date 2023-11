Berkshire Hathaway ist bekannt dafür, Milliarden an Dividenden zu vereinnahmen, selbst aber keinen einzigen Cent auszuschütten. Doch dies könnte sich bald ändern, denn die Zeichen der Zeit zeigen: Buffett könnte Berkshire bald zum massiven Dividendenzahler machen:

Eigentlich wollte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway nie eine Dividende auszahlen. Schon nach der Zahlung seiner ersten und bisher einzigen Ausschüttung im Jahr 1967 zeigte sich der legendäre Investor wütend über seinen eigenen, wie er sagte “dummen” Fehler, denn tatsächlich wären dem Orakel von Omaha bessere Verwendungszwecke eingefallen.

Doch nun haben sich die Zeichen der Zeit gewandelt und tatsächlich könnte Berkshire Hathaway bald durch Warren Buffett zu einem attraktiven Dividendenzahler gemacht werden:

Macht Warren Buffett Berkshire Hathaway bald zum massiven Dividendenzahler?

Denn wenngleich in der medialen Berichterstattung Buffett häufig als Gegner einer Dividende dargestellt wird, so hat sich der Investor in der Vergangenheit mehrmals dazu positiv geäußert. So sagte das Orakel von Omaha, dass er durchaus bereit wäre in der Zukunft eine Dividende zu zahlen, wenn er und Charlie Munger nicht mehr in der Lage wären, weiteren Mehrwert für Aktionäre durch Reinvestitionen zu erzielen.

Tatsächlich liegt aber genau hier der Knackpunkt, denn die Zeichen der Zeit zeigen: Berkshire Hathaway ist reif für eine Dividendenzahlung. So trägt sich das operative Geschäft von Berkshire aus sich selbst heraus, wobei keine äußeren Investitionen notwendig sind. Die aus den Bereichen Versicherung, Eisenbahn und Energie entstehenden Gewinne hortet Buffett aber inzwischen auf einem 157 Milliarden US-Dollar schweren Cash-Berg und findet keine Möglichkeiten mehr für ein Investment.

Dementsprechend besteht die Möglichkeit, dass Berkshire Hathaway bald einen Teil dieses Cashs in einer großen Sonderdividende ausbezahlt und weiterhin auch von den operativen Erträgen Gelder regelmäßig ausschüttet.

So viel Dividende könnte Berkshire Hathaway bezahlen

Konkret würden bei 17,74 US-Dollar operativen Gewinn im laufenden Geschäftsjahr folgende Dividenden bei verantwortungsbewussten Ausschüttungsquoten von 10 bis 50 Prozent möglich sein:

Quote: 10 Prozent / Dividende: 1.77 US-Dollar/ Rendite: 0.49 Prozent

Quote: 20 Prozent / Dividende: 3.55 US-Dollar/ Rendite: 0.99 Prozent

Quote: 30 Prozent / Dividende: 5.32 US-Dollar/ Rendite: 1.48 Prozent

Quote: 40 Prozent / Dividende: 7.10 US-Dollar/ Rendite: 1.98 Prozent

Quote: 50 Prozent / Dividende: 8.87 US-Dollar/ Rendite: 2.47 Prozent

Die nächste Möglichkeit für eine Ankündigung einer solchen Dividende wäre übrigens bei den Quartalszahlen am 26. Februar oder bei der nächsten Hauptversammlung am 04. Mai.

