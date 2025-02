Die berühmte Investorin Cathie Wood scheint extrem bullisch zu sein und schlug jüngst in großem Stil bei der Aktie eines weltberühmten Tech-Giganten zu. Das Besondere: Selbst Warren Buffett ist hier investiert. Ist das für Anleger nun das Zeichen zum Kaufen?

Die Investoren Cathie Wood (69) und der Milliardär Warren Buffett (94) haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Zwar zählen beide zu den bekanntesten Investoren der Welt, doch während Buffett vor allem für seinen konservativen Value-Ansatz bekannt ist, setzt Wood auf disruptive Innovationen und investiert häufig in wachstumsstarke, aber häufig auch noch nicht profitable Unternehmen.

Umso spannender ist es, wenn beide Investoren bei einem Unternehmen einer Meinung sind. Besonders bemerkenswert ist, dass Cathie Wood jüngst noch einmal ordentlich bei einer Aktie aufgestockt hat, die erst vergangene Woche neue Quartalszahlen veröffentlichte. Doch um welche Aktie handelt es sich und lohnt sich der Kauf jetzt?

Cathie Wood kauft in großem Stil Amazon-Aktien – sollten Anleger folgen?

Eine Einreichung vom siebten Februar zeigt, dass Cathie Wood mit ihrer Firma Ark Invest gleich bei fünf ihrer sechs aktiv gemanagten ETFs in großem Stil Aktien von Amazon aufstockte. Dies ist insofern besonders spannend, da Amazon erst vergangene Woche seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichte.

Grundsätzlich konnte Amazon dabei überzeugen: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent und lag damit leicht über den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,86 US-Dollar deutlich über den prognostizierten 1,49 US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich zudem die Cloud-Sparte AWS, deren Umsatz um 19 Prozent wuchs.

Dennoch fiel die Prognose für das erste Quartal 2024 verhaltener aus als erwartet, woraufhin die Aktie zeitweise um 4 Prozent nachgab.

Doch war diese Reaktion übertrieben? Cathie Wood jedenfalls scheint das so zu sehen. Doch was macht sie so optimistisch?

Amazon-Aktie wie Cathie Wood jetzt kaufen? Das sagen Experten

Die Amazon-Aktie liegt seit Jahresanfang erst drei Prozent im Plus. So gesehen hätte sie in diesem Jahr also noch Raum für weiteres Wachstum. Die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt derzeit den Kauf der Aktie und sieht ein durchschnittliches Kursziel von 267 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 17 Prozent entspricht. Besonders optimistisch sind die Analysten der Scotia Bank, die mit einem Kursziel von 306 US-Dollar sogar eine potenzielle Kurssteigerung von 34 Prozent sehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 41. Damit ist die Aktie aktuell etwas günstiger als in den vergangenen Jahren, in denen das KGV oft über 50 lag. Grundsätzlich muss man außerdem auch feststellen, dass Amazon nicht der einzige Mega-Tech-Konzern ist, der mit seinen Aussichten für die kommenden Monate eher vorsichtig war. Auch Alphabet und Microsoft konnten die Erwartungen der Analysten nicht in vollem Umfang erfüllen.

Möglicherweise hat Amazon seine Prognose auch bewusst zurückgeschraubt, da das Unternehmen allein in diesem Jahr etwa 100 Milliarden US-Dollar unter anderem auch in KI-Infrastruktur investieren möchte. Langfristig könnte sich dies mehr als auszahlen, denn Amazon ist sowohl im E-Commerce als auch im Cloud-Bereich führend. Der verstärkte Einsatz von KI könnte diesen Erfolg weiter antreiben.

Amazon-Aktie: Ein langfristig rentabler Kauf? Wood und Buffett sind begeistert

Aufgrund seiner schieren Größe ist Amazon mittlerweile eine Aktie, bei der es vermutlich nie den perfekten Einstiegszeitpunkt gibt, da sie immer auf einem hohen Niveau gehandelt wird. Auf lange Sicht ist die Aktie jedoch aus Sicht von BÖRSE ONLINE ein rentabler Kauf, der nicht nur stabile Zahlen, sondern auch weiteres Wachstumspotenzial bietet.

Auch Warren Buffett scheint überzeugt zu sein – und dieser Investor ist eigentlich nicht dafür bekannt, in Tech-Werte zu investieren. Buffett kaufte die Aktie erstmals im Jahr 2019 und gab mehrfach zu, dass er diesen Schritt gerne schon früher getan hätte. Aktuell befinden sich rund zehn Millionen Amazon-Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway.

