Unternehmensprofil

Die Amazon.com Inc. ist der weltweit größte Online-Einzelhändler mit Kunden in nahezu jedem Land der Welt. Der Konzern unterteilt sein operatives Geschäft in die drei Segmente "North America", "International" und Amazon Web Services. In jedem dieser Segmente bedient der Konzern Verbraucher, Verkäufer, Entwickler, Unternehmen und Content-Ersteller. Darüber hinaus vermarktet Amazon Dienstleistungen wie Werbung für Verkäufer, Händler, Verlage, Autoren und andere durch Programme wie gesponserte Anzeigen, Display- und Videowerbung.

Offizielle Webseite: www.amazon.com