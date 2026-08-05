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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Amazon

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WKN 906866
ISIN US0231351067
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 944,68 827,60 716,92 637,96 574,79
    Nettogewinn (Mrd) 113,43 131,43 77,67 59,25 30,43
    Gewinn/Aktie 10,42 12,18 7,29 5,66 2,95
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 27,35 31,06 31,66 38,76 51,51
    KUV 3,19 3,60 3,39 3,62 2,74

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Amazon.com Inc. ist der weltweit größte Online-Einzelhändler mit Kunden in nahezu jedem Land der Welt. Der Konzern unterteilt sein operatives Geschäft in die drei Segmente "North America", "International" und Amazon Web Services. In jedem dieser Segmente bedient der Konzern Verbraucher, Verkäufer, Entwickler, Unternehmen und Content-Ersteller. Darüber hinaus vermarktet Amazon Dienstleistungen wie Werbung für Verkäufer, Händler, Verlage, Autoren und andere durch Programme wie gesponserte Anzeigen, Display- und Videowerbung.

    Offizielle Webseite: https://www.amazon.com

    Aktionärsverteilung