Nvidia, Apple, oder…? Die berühmte Investorin Cathie Wood hat es im neuen Jahr auf die Aktie eines weltberühmten Tech-Giganten abgesehen – und könnte damit goldrichtig liegen, denn für das Papier könnte es steil bergauf gehen.

In was sie investiert, beobachtet die Wall Street genau: Cathie Wood (69) gilt mit ihrer Firma ARK Invest als eine der berühmtesten Investorinnen der Welt. Sie ist dafür bekannt, vor allem auf disruptive Innovationen zu setzen – also auf jene Technologien, die sich meist noch am Anfang ihrer Reise befinden, in der Zukunft jedoch für bahnbrechende Veränderungen sorgen könnten.

Oft handelt es sich bei ihren Investitionen daher um eher kleinere Firmen, die häufig noch nicht profitabel sind. Umso auffälliger ist es da, wenn Wood auf einen weltberühmten Tech-Giganten setzt. Denn das bedeutet, dass das Unternehmen trotz seiner bereits beachtlichen Größe zukünftig noch jede Menge Wachstumspotenzial bergen könnte.

Doch um welche Aktie handelt es sich dabei?

Auf diese berühmte Tech-Aktie setzt Cathie Wood im neuen Jahr

Bei der Aktie handelt es sich um den weltberühmten E-Commerce-Giganten Amazon. Wie eine Einreichung von ARK zeigt, kaufte Woods Unternehmen am sechsten Januar knapp 25.000 Aktien für den ARK Next Generation Internet ETF sowie über 14.400 Aktien für den ARK Fintech Innovation ETF.

Cathie Wood scheint überzeugt zu sein, denn die Amazon-Aktie findet man gleich in fünf der derzeit sechs aktiv gemanagten ETFs von ARK Invest. Die Aktie konnte vergangenes Jahr rund 60 Prozent zulegen und liegt auf Sicht von fünf Jahren rund 155 Prozent im Plus. Kein Wunder: Amazon gilt als der führende Spieler beim Thema E-Commerce – ein Markt, der noch lange nicht gesättigt ist. Doch auch, wenn Amazon sich vor allem durch das Online-Handels-Geschäft einen Namen machte, so ist der Tech-Gigant in einem weiteren Bereich führend: Dem Cloud-Bereich. Dieser Markt könnte laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr noch über 20 Prozent wachsen.

Amazon setzt außerdem verstärkt auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in allen Geschäftsbereichen, die dieses Wachstum daher nochmal um ein Vielfaches ankurbeln sollte. Auch die Analysten geben sich optimistisch. So schätzen sie, dass Amazon beim Umsatz im Geschäftsjahr 2024 ein Plus von rund elf Prozent erzielen könnte und der Gewinn je Aktie könnte sogar um über 100 Prozent auf 6,10 US-Dollar steigen. Die Mehrheit von ihnen rät zum Kauf der Aktie. Besonders optimistisch zeigen sich etwa die Analysten von JP Morgan, die mit einem Kursziel von 280 US-Dollar und einer Overweight-Einstufung derzeit Kurschancen von rund 23 Prozent sehen.

Trotz des Erfolges von Amazon ist das Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre außerdem günstiger bewertet: So liegt das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 37, der Durchschnitt hingegen bei 44.

