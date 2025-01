Der Durchbruch in der Quantenforschung sorgt für Aufwind bei Tech-Aktien. Welche Unternehmen am stärksten profitieren und warum Experte Florian Söllner besonders Alphabet und IBM hervorhebt.

Der Quantensprung: Alphabet und Google führen das Rennen an

Mit dem Durchbruch in der Quantenforschung durch Google Willow hat sich das Potenzial der Quantencomputing-Technologie eindrucksvoll gezeigt. Florian Söllner, Experte und Analyst bei DER AKTIONÄR (gehört wie BÖRSE ONLINE zur Börsenmedien AG), hebt hervor, dass Quantencomputer Aufgaben lösen können, die selbst modernste Supercomputer in Milliarden Jahren nicht schaffen würden. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist dabei ein klarer Gewinner: „Google hat mit Willow bewiesen, dass sich die Fehleranfälligkeit von Quantensystemen deutlich reduzieren lässt – ein Meilenstein,“ erklärt Söllner.

Neben Alphabet sieht er IBM auf der sicheren Seite: „IBM war lange ein Langweiler, aber sie forschen seit Jahren an Quantencomputern und profitieren jetzt enorm von diesem Trend.“ IBM glänzte zuletzt mit einer Performance von 50 % im vergangenen Jahr, und die Fortschritte im Bereich Quantencomputing könnten diese Dynamik weiter antreiben.

Klein, aber oho: D-Wave als Hot Stock

Neben den großen Namen sticht auch das Quantencomputing-Unternehmen D-Wave hervor. Bereits Anfang des Jahres 2024 wurde es von Söllner in seinem Börsenbrief Hot Stock Report empfohlen. D-Wave bietet Quantencomputing-Dienste über die Cloud an und zählt zu den ersten Unternehmen, die diese Technologie kommerziell nutzbar machen. Allerdings mahnt der Experte zur Vorsicht: „Das sind wahre Hot Stocks, mit teils enormen Kursgewinnen – wie bei D-Wave, wo Leser bis zu 890 % Plus erzielen konnten. Doch in dieser Geschwindigkeit wird es nicht weitergehen.“

Der Quantensprung eröffnet zudem neue Horizonte: Von der Materialforschung bis hin zur Simulation für Fusionsreaktoren oder Raumfahrtprojekte sehen Experten bahnbrechende Chancen. Auch Elon Musk träumt bereits davon, mithilfe von Quantentechnologie das Weltall zu erobern. Doch Söllner rät: Gewinne mitnehmen und langfristig auf die etablierten Player setzen, um von diesem Megatrend zu profitieren.

