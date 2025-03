Mit diesen Aktien können Anleger jetzt in dieser Woche noch bis zu 15,1 Prozent Dividendenrendite kassieren. Doch wer etwas davon haben möchte, der muss entsprechend schnell sein.

So langsam läuft die Dividendensaison an, was vor allem daran zu erkennen ist, dass immer mehr spannende Unternehmen ihren Ex-Dividendentag haben. Anleger, die etwas von der jeweiligen Ausschüttung abhaben wollen, sollten übrigens einen genauen Blick auf dieses Datum haben, denn nur wer die Papiere am jeweiligen Tag hält, der hat auch einen Anspruch auf die Ausschüttungen.

Wo Anleger jetzt bis zu 15,1% Dividendenrendite kassieren können

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Exco – Ex-Dividende: 17.03.2025 – Dividendenrendite: 6,8 Prozent

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 17.03.2025 – Dividendenrendite: 15,1 Prozent

BlackRock TCP – Ex-Dividende: 17.03.2025 – Dividendenrendite: 13,2 Prozent

Prologis – Ex-Dividende: 18.03.2025 – Dividendenrendite: 3,4 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 18.03.2025 – Dividendenrendite: 7,2 Prozent

Torm – Ex-Dividende: 19.03.2025 – Dividendenrendite: 12,6 Prozent

BB Biotech – Ex-Dividende: 20.03.2025 – Dividendenrendite: 4,6 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: BlackRock TCP

So bietet beispielsweise der BlackRock TCP konstant hohe Ausschüttungen, da es sich bei dem Unternehmen um eine BDC handelt, die im Bereich der Finanzierung mittelständischer Unternehmen aktiv ist. Durch die hohen Erträge des Kreditportfolios können entsprechend hohe Ausschüttungen gezahlt werden.

Dividendenaktie: ARMOUR Residential

Der höchste Dividendenzahler aus der oberen Liste ist ARMOUR Residential. Dabei handelt es sich um einen REIT, der in staatlich besicherte Immobilienkredite mit einem hohen Hebel investiert und so regelmäßig hohe Ausschüttungen zahlen kann. Angesichts der Schuldensituation gibt es hier allerdings ein erhöhtes Risiko.

Dividendenaktie: Gladstone Capital

Bei Gladstone Capital handelt es sich dagegen ebenfalls um einen BDC. Neben der reinen Finanzierung von Unternehmen stehen auch Übernahmen, aktivistische Eingriffe & Co. im Fokus von Gladstone.

