Unternehmensprofil

ProLogis, Inc. bezeichnet sich als führenden Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf globale und regionale Märkte in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Ende 2021 waren 4.735 (i.V. 4.703) Objekte mit einer Fläche von einer Milliarde square feet an rund 5.800 (5.500) Kunden vor allem aus den Bereichen Transport und Logistik, Einzelhandel und Gewerbetriebe vermietet. Der Marktwert aller Objekte wird auf mehr als 100 Mrd. USD beziffert. Entstanden ist die Gesellschaft am 3. Juni 2011 im Wege der Fusion mit der AMB Property Corporation (AMB). Bei dem Merger war AMB der rechtliche und ProLogis der bilanzielle Erwerber. Nach der Fusion änderte AMB den Namen in Prologis, Inc.

Offizielle Webseite: www.prologis.com