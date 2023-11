Beginnt nun die Jahresendrallye? Der Chefstratege von BMO rechnet fest mit steigenden Aktienkursen bis zum Jahresende. Und das aus einem überzeugendem Grund

Nur noch weniger als zwei Monate und das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für Anleger ist diese Zeit besonders spannend: Denn viele Investoren hoffen auf eine Rally zum Jahresende, um nochmal mit steigenden Kursen belohnt zu werden. Doch tritt diese Jahresendrally tatsächlich ein?

Es ist wieder diese Zeit des Jahres: Zahlreiche Experten geben ihre Einschätzungen zur weiteren Entwicklung der Aktienmärkte ab. Die gehen teils erheblich auseinander. Ein Experte, der eher im bullischen Lager ist, ist der Chef-Investmentstratege von BMO, Brian Belski. Der ist äußerst optimistisch und rechnet fest damit, dass die Aktienkurse weiter steigen, wie "Business Insider" berichtete. Aus gutem Grund.

Darum werden die Aktienkurse laut diesem Experte jetzt nochmal ordentlich steigen

Ja, auf den Aktienmärkten lief es zuletzt bereits rund. Der S&P 500 etwa liegt auf Sicht von einem Monat rund acht Prozent im Plus. Doch Belski weist in einer neuen Notiz darauf hin, dass trotz dieser Rally noch immer viel Pessimismus bei Anlegern herrscht. „Trotz eines beeindruckenden Anstiegs seit Beginn des Monats gibt es immer noch ein gewisses Maß an Negativität und Besorgnis über die Richtung des Aktienmarktes", so Belski. Da die Aktien bis zum Jahresende jedoch „die Mauer der Sorge“ überwinden sollten, könnte diese Negativität den Markt bald jedoch beflügeln.

„Wir sind weiterhin der Ansicht, dass es sich um einen Bullenmarkt handelt und dass der Weg des geringsten Widerstands in höheren Aktienkursen bis zum Jahresende besteht", so Belski. „Der extrem starke Start in das Jahr 2023 bot einen Puffer für die jüngste Schwäche, und so starke Starts haben in der Regel zu anhaltenden Gewinnen geführt, selbst wenn es auf dem Weg dorthin zu Beeinträchtigungen kam." Heißt: Die derzeitige Rallye ist nicht von kurzer Dauer, sondern sollte sich erstmal fortsetzen.

Dieser Faktor sollte die Rallye weiter beflügeln

Belski weist auch auf die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen hin, die sich in den Gewinnen des dritten Quartals zeigte und die aktuell noch von vielen Anlegern unterschätzt wird. Zudem hätten viele die Gewinnschätzungen für zu hochgehalten. Doch weit gefehlt: Von den 94 Prozent der S&P 500 Unternehmen, die im dritten Quartal ihre Ergebnisse präsentierten, übertrafen 83 Prozent davon die Gewinnschätzungen.



„Die Gewinn-Apokalypse ist nicht eingetreten. Trotz aller Besorgnis über 'zu hohe' Gewinnschätzungen in diesem Jahr lag die aggregierte Gewinnüberraschung in den ersten drei Quartalen weit über dem Durchschnitt. Der Prozentsatz der Unternehmen, die ihre Prognosen übertreffen, liegt ebenfalls in der Nähe historischer Höchststände, während die Prognosetrends weiterhin positiv sind", so Belski. Laut ihm bieten diese Gewinne dem Aktienmarkt gute Voraussetzungen für anhaltende Kursgewinne in den nächsten Monaten. „Die Zahl der Aktien, die den S&P 500 übertreffen, hat sich von 146 auf 193 erhöht, was fast 10 % der Indexaktien entspricht, wenn man das zweite Halbjahr 2023 mit dem ersten Halbjahr 2023 vergleicht", wies er außerdem darauf hin.

