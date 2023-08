Es scheint Paradox, doch die kommunistische Partei in China scheint jetzt höhere Aktienkurse an den Märkten zu befürworten. Das sind ihre Maßnahmen und so sollten Investoren jetzt reagieren.

Es erscheint widersprüchlich, doch die Partei in Peking hat beschlossen den eigenen Aktienmarkt anzukurbeln und ergreift nun auch Maßnahmen dafür, nachdem die eigene Tech-Regulierung vor einigen Jahren die Börse im Reich der Mitte zum Einbrechen gebracht hatte.

China kurbelt den eigenen Aktienmarkt kräftig an

Nach der Ankündigung neuer Maßnahmen zur Stützung der krisengeschüttelten chinesischen Märkte erholen sich die Börsen in China wieder etwas. So kündigte die Regierung in Peking an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes zu ergreifen.

"Wir glauben, dass diese jüngsten Maßnahmen im Einklang mit der Direktive des Politbüros vom Juli stehen, als die Behörden versprachen, Chinas Kapitalmärkte wiederzubeleben, aber sie stellen keinen bedeutenden Anstieg der politischen Unterstützung für die Wiederbelebung der Realwirtschaft dar", schrieben die Analysten von Nomura dazu in einer Notiz.

Aber was ist von den Maßnahmen zu halten? Und können Investoren dem Frieden überhaupt trauen?

Zeit in den chinesischen Aktienmarkt zu investieren?

Tatsächlich zeigt auch dieses Beispiel wieder einmal, dass das Verhalten der kommunistischen Partei in China während weniger Monate einen Wandel erleben kann. Hatte China 2021/2022 noch Tech-Aktien wie Alibaba durch Überregulierung in den Boden getrieben und Investoren zum Abzug der eigenen Gelder bewegt, so bemüht man sich jetzt wieder um deren Rückkehr.

Tatsächlich ist aber nicht absehbar wie lange der Aktienmarkt in China das Wohlwollen der politischen Kräfte erfährt, weswegen eine langfristige Spekulation aus diesem Grund keine gute Idee darstellt.

Entweder sollten Investoren stattdessen in China ohnehin im Rahmen eines Weltportfolios investieren oder/und eine kurzfristige Spekulation auf die Auswirkungen der Kapitalmarktverbesserungen durch die Partei wagen.

Mit Material von Reuters

