Der kalifornische Netzwerkausrüster konnte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 die Markterwartungen übertreffen. Das Unternehmen spricht zudem von einer starken Nachfrage mit Rekordbestellungen und einem Auftragsbestand für das ganze Jahr.

Der Umsatz blieb im vierten Quartal mit 13,1 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahr konstant, der Analysten-Konsens erwartete weniger Erlöse. Allerdings sank der Gewinn je Aktie um vier Prozent auf 0,69 Dollar. Zuletzt belasteten auch Cisco weltweite Lieferketten-Probleme. Durch das Fehlen wichtiger Bauteile, insbesondere Chips, konnte der Konzern die hohe Nachfrage von Unternehmen nicht bedienen. Finanzchef Scott Herren wies allerdings darauf hin, dass Cisco diese mittlerweile besser bewältige. Auch hat China die seit März laufenden Corona-Regeln etwas zurückgefahren, wodurch ebenfalls weniger Lieferengpässe entstehen sollten. "Der Gesamtumsatz hat im vierten Quartal unsere Erwartungen übertroffen, was auf unsere starke Leistung und die zahlreichen Initiativen zurückzuführen ist, die wir ergriffen haben, um die Auswirkungen der globalen Liefersituation zu verringern", so Herren. "Unsere operative Disziplin spiegelt sich in unserer gesunden Betriebsmarge und der starken Cashflow-Generierung wider, die es uns ermöglicht, im vierten Quartal fast vier Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückzuzahlen."

Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz um 3,5 Prozent auf 51,55 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 4,2 Prozent auf 2,79 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum zwischen vier bis sechs Prozent - ebenfalls über den Erwartungen der Wall Street. Laut Analysten könnte der Gewinn je Aktie um 27 Prozent auf 3,55 Dollar steigen.

"Die Produktbestellungen und der Auftragsbestand für das Gesamtjahr sind beide auf Rekordhöhe und spiegeln die starke Nachfrage wider, die wir weiterhin für unsere Innovationen und den Gesamtwert sehen, den wir unseren Kunden bieten, wenn sie ihre digitale Transformation beschleunigen.", erklärt Chuck Robbins, Vorsitzender und CEO Cisco.

Analysten von Credit Suisse raten zum Kauf und sehen mit einem Kursziel von 65 Dollar eine Kurschance über 40 Prozent.

js mit Material von rtr