Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Cisco Systems

%
H T
WKN 878841
ISIN US17275R1023
Börse -
Stand -
Cisco Systems Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Cisco Systems

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Cisco Systems

    dpa-AFX News zu Cisco Systems

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Cisco Systems

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 68,79 62,91 56,65 53,80 57,00
    Nettogewinn (Mrd) 18,93 17,03 10,18 10,32 12,61
    Gewinn/Aktie 3,77 3,25 2,56 2,55 3,08
    Dividende/Aktie 1,70 1,66 1,62 1,58 1,54
    Rendite (%) 1,46 1,45 2,36 3,30 2,96
    KGV 24,20 26,69 26,83 18,78 16,91
    KUV 6,66 7,23 4,83 3,57 3,72

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Cisco Systems, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Komponenten aus dem Bereich Netzwerktechnologie und ist hier einer der weltweit führenden Player. Zum Angebot gehören Produkte, die auf Basis des Internet-Protokolls (IP) entwickelt wurden und die Grundlage von Netzwerken bilden, darunter Router, Switches, Server sowie das benötigte Zubehör und die erforderliche Software. Das operative Geschäft deckt thematisch die fünf Bereiche "Kerntechnologien" (Router, Switches, Services, Mobility, Security), "Collaboration", "Video", "Virtualisierung" und "IT-Lösungsarchitekturen" ab. Cisco Systems bedient dabei zwei Kundengruppen: "Enterprise" (kleine, mittlere wie auch große Unternehmen und die öffentliche Hand) und "Service Provider". Der Konzern untergliedert sein Geschäft seit 2012 in drei geographische Segmente: "The Americas", "Europe, Middle East und Africa" (EMEA) sowie "Asia Pacific, Japan und China" (APJC). Das Unternehmen wurde 1984 in Kalifornien gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.cisco.com

    Aktionärsverteilung