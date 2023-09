Unternehmensprofil

Cisco Systems, Inc. entwickelt, produziert und verkauft Komponenten aus dem Bereich Netzwerktechnologie und ist hier einer der weltweit führenden Player. Zum Angebot gehören Produkte, die auf Basis des Internet-Protokolls (IP) entwickelt wurden und die Grundlage von Netzwerken bilden, darunter Router, Switches, Server sowie das benötigte Zubehör und die erforderliche Software. Das operative Geschäft deckt thematisch die fünf Bereiche "Kerntechnologien" (Router, Switches, Services, Mobility, Security), "Collaboration", "Video", "Virtualisierung" und "IT-Lösungsarchitekturen" ab. Cisco Systems bedient dabei zwei Kundengruppen: "Enterprise" (kleine, mittlere wie auch große Unternehmen und die öffentliche Hand) und "Service Provider". Der Konzern untergliedert sein Geschäft seit 2012 in drei geographische Segmente: "The Americas", "Europe, Middle East und Africa" (EMEA) sowie "Asia Pacific, Japan und China" (APJC). Das Unternehmen wurde 1984 in Kalifornien gegründet.

Offizielle Webseite: www.cisco.com