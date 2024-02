Die Märkte fragen sich, wann die erste Zinssenkung kommt, damit die Wirtschaft wieder richtig durchstarten kann. Die Citibank überrascht aber nun mit einer Horrorprognose. Kommt alles doch anders als erwartet?

Während in Deutschland bereits die Rezession herrscht, geht man in Amerika mehrheitlich davon aus, dass es nach den Zinsanhebungen der Zentralbanken zu einem Soft-Landing kommt. Allerdings sollten sich Anleger laut der Citibank damit nicht allzu sicher fühlen, denn womöglich kommt alles doch anders als erwartet:

Citibank mit Horrorprognose für Märkte und Wirtschaft

Denn wie die Bank-Volkswirte Veronica Clark und Andrew Hollenhorst in einer neuen Studie offenlegen, könnte tatsächlich eine harte Landung der Wirtschaft in den USA mit Rezession die Entwicklung in den kommenden Monaten sein.

In der Studie heißt es: „Rückläufige Einzelhandelsumsätze, sinkende Produktionszahlen und weiterhin steigende Arbeitslosenanträge deuten allesamt auf eine schwächelnde Konjunktur hin.“ Zudem bereitet den Ökonomen die volatile Inflation Sorgen, die es der Fed schwierig macht zum aktuellen Zeitpunkt Zinsen zu senken, was die Wirtschaft weiter stark belastet.

Dementsprechend gehen die Citi-Experten davon aus, dass die Wirtschaft im Sommer erste eindeutige Anzeichen für eine Rezession senden wird. Im selben Zeitraum dürfte eine erste, panikartige Zinssenkung der Fed folgen.

Kommt die Korrektur für Wirtschaft und Märkte?

Für den Markt bedeutet diese Horrorprognose, dass die Erwartungen wohl nach unten korrigiert werden müssen, sollte sich die Voraussage bewahrheiten. Wie eine kürzliche Befragung der Fondsmanager durch die Bank of America zeigt, rechnen 67 Prozent aktuell mit einem Soft-Landing. Nur etwa zehn Prozent mit einem Hard-Landing.

Allerdings geht eine Mehrheit der Experten weiterhin von steigenden Märkten aus. Wer am Ende recht behalten dürfte, ist nicht absehbar. Allerdings müssten die hohen Zinsen zumindest aus volkswirtschaftlicher Sicht gewisse Schäden in der US-Wirtschaft hinterlassen haben.

