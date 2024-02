Warum Deutschland mehr Macher und Unternehmer braucht, warum die meisten Politiker Idioten sind und warum wir seit 20 Jahren unter Wert regiert werden, das verrät ZDF-Legender und Bestsellerautor Peter Hahne im Interview.

BÖRSE ONLINE: Herr Hahne, Sie kritisieren Deutschland und die Politik viel. Nun ist Deutschland bei der Wirtschaftsleistung aber jüngst an Japan vorbeigezogen und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Lindner wollen ein Investitionspaket schnüren und eventuell Steuern senken. Sind das nicht gute Dinge?

Peter Hahne: Ja, aber wissen Sie, bis das erst bei den Leuten ankommt, das heißt im Portemonnaie, da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Das sind ja alles Zahlenspiele und politische Programme, die längst noch nicht durchschlagen. Das Problem ist ja, dass viele Insolvenzen schon längst vollzogen sind. Und etwa die Bauindustrie scheint irreparabel beschädigt. Und es sitzen viele auf gepackten Koffern, die lassen sich nicht mehr festhalten. Aber ich finde es super, dass Sie das jetzt zitiert haben mit Lindner und Habeck. Das ist ja so ein bisschen nach dem Motto: Die Brandstifter von gestern sind die Feuerlöscher von heute. Denn man muss sich doch fragen: Was wollen die beiden Herren denn jetzt abschaffen? Es ist doch genau das, was sie vorher geschafft haben und geschaffen haben. Also man hat erst mal die Unternehmen mit Bürokratie und mit allen möglichen Daumenschrauben versehen, um jetzt zu sagen: Halleluja, und jetzt kommen wir und nehmen euch die Daumenschrauben weg.

Peter Hahne: Deutschland wird seit 20 Jahren unter Wert regiert - Und das brauchen wir jetzt

BÖRSE ONLINE: Was muss man denn jetzt machen? Also was muss passieren in Deutschland oder was kann man auch selbst einfach machen, um einfach die Dinge wieder ein bisschen ruhiger zu sehen, gelassener zu sehen, dass alles etwas positiver wird? Wir wollen ja jetzt auch nicht nur den Teufel an die Wand malen. Ich finde, man muss auch immer schauen, wenn man kritisiert, wie kann man wieder rauskommen?

Peter Hahne: Ich sage mir: Wir brauchen keine Bedenkenträger, sondern Hoffnungsträger. Menschen, die auch etwas ausstrahlen, dass es sich lohnt, nicht zu resignieren. Und vor allem brauchen wir echte Unternehmer. Manche nennen sich ja nur Unternehmer, unternehmen aber nichts. Nein, wir brauchen Leute, die anpacken. Wir brauchen auch keine Panikmacher, sondern Mutmacher. Und ich versuche es auch in meinem Buch beides zu bringen. Also in meinem Schlusskapitel habe ich ja dann noch mal gesagt: Wir dürfen jetzt nicht resignieren. Resignieren heißt ja resignieren. Also die Fahne einziehen und uns zurückziehen. Das will man ja. Man will die Vereinzelung der Gesellschaft. Denn alle Zusammenschlüsse, auch ob das Unternehmensverbände sind oder Handwerksverbände, das ist ja alles gefährlich, wenn Leute sich zusammenschließen. Das will die Ideologie ja nicht, das wollen die Herrschenden nicht. Deswegen ist mein Appell auch an alle, die uns jetzt zuhören: Resignieren Sie nicht, sondern schließen Sie sich mit Gleichgesinnten zusammen, krempeln Sie die Ärmel hoch.

Was Peter Hahne zu der Verstrickung von Medien und Politik sagt, warum der deutsche Mittelstand nicht mehr kann und warum Deutschland seit 20 Jahren unter Wert regiert wird, das sehen Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: "Diese unbequemen Wahrheiten über Strom, Schulden, Energiewende und Einwanderung will niemand hören" warnt Chefredakteur Frank Pöpsel

oder: "Steuererhöhungen und Kürzung von Sozialausgaben nötig" sagt bekannter deutscher Ökonom, um den Turnaround für Deutschland zu schaffen