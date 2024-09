Lange war es still um die Aktie von BioNTech, die nach der Corona-Pandemie an der Börse in der Versenkung verschwand. Seit einer Woche ist der Titel jedoch auf Kurs Trendwende und fuhr sogar ein neues Mega-Kursziel ein. Wie hoch geht es für die Aktie jetzt noch?

In der letzten und in dieser Woche gibt es vor allem zwei Biotech-Aktie, die mit Kurssprüngen auf sich aufmerksam machen. Auf der einen Seite ist das Summit Therapeutics, deren Aktie dank vielversprechenden Studiendaten zu einem Krebsmedikament namens "Ivonescimab" in den letzten drei Monaten um 273 Prozent ansteigen konnte.

Aber auch das Mainzer Unternehmen BioNTech, das mit seiner Antikörper-Therapie BNT327 einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt, glänzt aktuell. Beide Wirkstoffe scheinen bei Patienten eine ähnliche Wirksamkeit zu haben, BioNTech kann aufgrund der Corona-Einnahmen aber parallel noch andere Wirkstoffkandidaten entwickeln. An der Börse stehen die Zeichen für die Deutschen aber in jedem Fall auf Grün.

Aktie von BioNTech steigt so stark wie lange nicht

In der letzten Woche konnte die Aktie von BioNTech mit einem Plus von insgesamt um die 37 Prozent die zuletzt kaum erreichbare Marke von 100 Euro pulverisieren und stieg auf über 113 Euro an. An der Börse in New Yorker erreichte das Wertpapier mit zwischenzeitlich 123 US-Dollar den höchsten Stand seit einem Jahr. Ein solches Comeback konnte zuletzt nur Entertainer Stefan Raab im TV hinlegen. Und die Rallye muss noch nicht am Ende sein, sondern könnte jetzt erst starten

Neues Mega-Kursziel für BioNTech-Aktie von Jefferies

Positive Signale für die BioNTech-Aktie sehen auch die Analysten an der Wall Street. Laut JPMorgan könnte BNT327 für BioNTech genau das Mittel sein, um BioNTech nach Corona wieder für den Rest der Dekade in die Erfolgsspur zu führen. Das Analysehaus Jefferies hatte sogar in kurzer Zeit die Bewertung von BioNTech zweimal geändert und passte das hauseigene Kursziel von 96 auf 150 US-Dollar und die Einschätzung von „Hold“ zu „Buy“ an. BNT327 könnte den Angaben zufolge ein echter Umsatztreiber werden.

Die Trendwende bei BioNTech nimmt langsam Formen an. Anleger müssen aufgrund der risikoreichen Branche zwar immer mit Rücksetzern rechnen, BioNTech scheint im Vergleich zu anderen Wettbewerbern aber noch stabiler aufgestellt. Weitere Turnerbund-Kandidaten finden Sie übrigens auch im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.