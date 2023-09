Unternehmensprofil

Das Geschäftsmodell der BioNTech SE basiert auf dem Verständnis, dass jeder Tumor eines Krebspatienten einzigartig ist und daher jeder Patient individuell behandelt werden sollte. Um diese Vision zu verwirklichen, kombiniert das Unternehmen jahrzehntelange Forschung in der Immunologie, hochmoderne therapeutische Plattformen, zahlreiche Patientenprofile und bioinformatische Tools, um Immuntherapien gegen Krebs und andere Krankheiten zu entwickeln. Dabei wird die einzigartige molekulare Signatur der beim Patienten zugrunde liegenden Krankheit adressiert. Mit seiner Expertise kann BioNTech nach eigenen Angaben potenzielle Therapien auch für seltene und infektiöse Krankheiten entwickeln. Beispielhaft ist die Zusammenarbeit mit der US-Firma Pfizer Inc., in deren Rahmen im Eiltempo ein COVID-19-Impfstoff entwickelt wurde, der in der Europäischen Union und vielen anderen Ländern die Marktzulassung erhielt und wesentlich für den Umsatzsprung im Jahr 2020 verantwortlich war.

Offizielle Webseite: www.biontech.de