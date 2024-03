Die Commerzbank-Aktie konnte am Dienstag nach exzellenten Ergebnissen stark anziehen und stieg auf ein 6-Jahreshoch. Jetzt winkt noch mehr Potenzial bei dem deutschen Geldhaus:

So hoch wie zuletzt am 1. Mai 2018 stieg die Commerzbank-Aktie am Dienstag. Insgesamt 3,5 Prozent auf 12,30 Euro ging es den DAX-Konzern nach diesen exzellenten Nachrichten nach oben:

Gute Zahlen bei der Commerzbank

So ist das operative Ergebnis durch die Zinswende bei der Commerzbank im vergangenen Jahr um rund 60 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro angestiegen. Gleichzeitig will der Konzern trotz der Aussicht auf langsam sinkende Raten die Erträge des Vorjahres erneut deutlich übertreffen, so die Aussage aus dem Geschäftsbericht.

Bei den vorläufigen, im Februar vorgelegten Zahlen hatte die Bank noch einen wesentlich vorsichtigeren Ton angeschlagen.

Commerzbank-Aktie auf 6-Jahreshoch

Besonders der selbstbewusste Ausblick trotz absehbar sinkender Zinsen dürfte Anlegern gefallen haben. Allerdings sind fallende Raten nicht zwangsläufig negativ für das Geschäft der Commerzbank. Speziell Kredit- und Investmentgeschäft sollten durch die Maßnahmen der Notenbanken wieder an Fahrt gewinnen.

Kein Wunder also, dass die Analysten noch weiteres Kurspotenzial trotz eines 6-Jahreshochs bei der Aktie sehen.

Potenzial bei der Commerzbank

So liegt das aktuelle Kursziel der Experten nach den im Februar veröffentlichten Ergebnissen bei 14,32 Euro, was eine weitere Upside von 16,5 Prozent für die Aktie bedeutet. Charttechnisch würde dies einen Anstieg auf die Niveaus von 2014 bedeuten, wenngleich dazu die Widerstände im Bereich der 13,80 Euro fallen müssen.

Sollte sich die positive Ertragsdynamik bei der Commerzbank weiter fortsetzen, so ist ein Anstieg in Richtung der Kursziele der Analysten zumindest nicht unrealistisch.

BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch für den Wert und empfiehlt diesen sogar mit einem Kursziel von 17 Euro.

TradingView Commerzbank Chart seit 2012

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

