Nach diesen guten Nachrichten hat die Aktie der Commerzbank historisches geschafft und könnte bald etwas noch Bedeutenderes schaffen. Doch was steckt konkret dahinter? Und kann sich für Anleger jetzt überhaupt noch ein Einstieg bei dem DAX-Konzern lohnen?

Die Aktie der Commerzbank ist am Donnerstag im vorbörslichen Handel auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren gestiegen. Diesem Anstieg könnte womöglich bald sogar der Kurssprung über die seit 2011 unerreichte Marke von 20 Euro folgen. Gesorgt haben dafür die am Morgen vorgelegten Quartalszahlen.

Commerzbank-Aktie schafft deswegen historischen Anstieg

So meldete das Unternehmen Konzernergebnisse und Umsätze in etwa im Rahmen der vorläufig präsentierten Ergebnisse und kündigte eine Dividende je Aktie von 0,65 Euro je Anteilsschein an (Vorjahr: 0,35 Euro). In den kommenden Jahren sollen laut Ankündigung des Managements im besten Fall 100 Prozent des Gewinns an Aktionäre fließen.

Weiterhin plant das Unternehmen einen Stellenabbau von 3.900 Positionen, 3.300 davon in Deutschland. Außerdem nimmt man sich mehr Gewinn vor, denn der Konzernüberschuss soll von 2,7 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro bis 2028 steigen.

Anleger reagierten wie bereits erwähnt positiv auf diese Nachrichten. Doch es stellt sich die Frage: Sollte man die Commerzbank-Aktie auf diesem historisch hohen Kursniveau und nach diesen guten Nachrichten noch kaufen?

Sollte man die Commerzbank-Aktie jetzt noch kaufen?

Tatsächlich spricht aktuell relativ wenig gegen einen Kauf der Commerzbank-Papiere. Ursache: Operativ geht es der Bank gut und für die kommenden Jahre ist mit ordentlichem Gewinnwachstum zu rechnen. Gleichzeitig ist die Bewertung mit einem KGV von sechs weiterhin niedrig, selbst im Vergleich zu anderen europäischen Geldhäusern.

Hinzu kommt noch die Übernahmefantasie durch die UniCredit und die starke charttechnische Situation bei dem Titel, weshalb sich jetzt ein Blick für Anleger lohnen könnte. BÖRSE ONLINE rät aktuell mit einem Kursziel von 24 Euro zum Kauf.

