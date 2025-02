Dieser bekannte Milliardär hat laut aktuellen 13F Filings erneut diese billigen Aktien gekauft. Doch warum schlägt er hier schon wieder zu? Steht womöglich jetzt der größte Turnaround des Jahres bevor, den die meisten Anleger vermutlich verpassen werden?

David Tepper ist durch die Investments seines Hedgefonds Appaloosa zu einem reichen und vermögenden Mann geworden. Inzwischen ist der Milliardär sogar der Besitzer des bekannten NFL-Teams Carolina Panthers.

Doch was für viele Anleger wesentlich spannender ist: Laut den neuesten 13F Filings gab es einige bedeutsame Transaktionen im Portfolio des Experten.

Milliardär kauft massiv diese billigen Aktien

So hat David Tepper im vierten Quartal 2024 erneut seine Positionen in chinesischen Aktien ausgebaut und kaufte unter anderem Alibaba sowie JD.COM weiter in sein Portfolio. Damit setzt der Experte weiterhin auf den Turnaround von Papieren aus China, die seit Jahren wegen der Wirtschaftskrise und dem regulatorischen Umfeld auf historisch niedrigen Bewertungsniveaus notieren.

Darüber hinaus baute Tepper in Nvidia, AMD und Uber weiter aus. Gänzlich neu dem Portfolio hinzugefügt wurden die Papiere von Corning.

Sie wollen investieren wie die Milliardäre?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Billionairs Index

Steht jetzt der größte Turnaround des Jahres bevor?

Doch wie steht es eigentlich um ein Comeback von chinesischen Aktien, auf das Milliardäre wie Michael Burry oder David Tepper aktuell setzen?

Tatsächlich dürfte dies vor allem von den Maßnahmen der Regierung in Peking abhängen, die bereits versucht hat mit Konjunkturpaketen die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Große Effekte blieben bisher allerdings aus.

Dennoch sind viele Experten davon überzeugt, dass ein Comeback der größten Volkswirtschaft der Welt nur eine Frage der Zeit ist. Auch BÖRSE ONLINE ist hier optimistisch und empfiehlt beispielsweise die Papiere von Alibaba mit einem Kursziel von 150 Euro zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Besser als ETFs? Ist diese neue Anlageform eine Revolution für Privatanleger?

Oder:

Achtung: Finger weg! Bei diesen Aktien raten Analysten dringend zum Verkauf