Die Commerzbank Aktie hat laut einem Analystenhaus besonders viel Potenzial und steht bei den Marktbeobachtern allgemein hoch im Kurs. Doch sollte man hier jetzt einsteigen, obwohl noch vor wenigen Wochen das Bankenbeben die Aktie stark nach unten zog?

Vor dem Ausbrechen der Bankenkrise durch die Pleite der Silicon Valley Bank war die deutsche Commerzbank nach dem Aufstieg in den DAX wieder oberhalb der Marke von 12 Euro angekommen und hatte damit den höchsten Stand seit 2018 erreicht.

Allerdings ging es jetzt wieder deutlich nach unten. Dabei konnte sogar die Marke von 10 Euro nicht gehalten werden. Doch wie geht es jetzt weiter für das deutsche Geldhaus?

UBS mit irrem Kursziel

Geht es nach der UBS, dann dürfte die Aktie der Commerzbank bald eine massive Rallye hinlegen. So hat die schweizer Großbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie die Aktie auf Buy belassen, das Kursziel von 15,60 auf 16,30 Euro aber nochmals erhöht.

Dies bedeutet für das deutsche Geldhaus ein Kurspotenzial von 67 Prozent. Vor allem lobten die Analysten der UBS die unerwartet hohen Zinseinnahmen, sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.

Hat die Commerzbank wirklich 67 Prozent Potenzial?

Aber ist ein solches Kursziel wirklich für die sich immer noch im Turnaround befindende Commerzbank gerechtfertigt?

Tatsächlich handelt es sich bei dem Kursziel der UBS um das Höchste im ganzen Markt. Der Konsens der Schätzungen in den vergangenen zwölf Monaten ist aber ebenfalls bullisch und sieht immerhin 36 Prozent Potenzial auf 13,23 Euro.

Zeit die Commerzbank-Aktie zu kaufen?

Doch sollten Anleger jetzt in die Commerzbank-Aktie investieren? Zumindest die Marktbeobachter scheinen sich hier ja relativ einig zu sein.

Tatsächlich kann rein fundamental ein Investment in die Commerzbank selbst im aktuellen Umfeld absolut gerechtfertigt werden. Die Aktie zeigt ein ähnliches Muster wie vor dem Aufwärtstrend in 2022, wird außerdem von der 50-Tage-Linie unterstützt und kann mit guten operativen Ergebnissen aufwarten. Auch Börse Online empfiehlt den Titel zum Kauf.

Allerdings scheinen die Anleger nach dem letzten Bankenbeben einem Investment in die Commerzbank noch nicht so ganz zu trauen, denn wie es scheint hat das Geldhaus das Vertrauen der Aktionäre nie wirklich zurückgewonnen. Dies könnte auch dafür sorgen, dass die Aktie in den kommenden Monaten auf der Stelle tritt und von einer Rezession sogar nach unten gedrückt wird. Es wird also viel darauf ankommen, wie sich die Aktie in den nächsten Wochen verhält. Wichtig wäre hier vor allem ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 10 Euro.

