Wir haben den DAX nach den am besten bewerteten und am schlechtesten bewerteten Aktien durchsucht. Und während Papiere von Deutscher Bank, Volkswagen, Commerzbank oder Mercedes gute Bewertungen nach KGV und Dividendenrendite bieten, sollten Anleger sich gewisse DAX-Aktien nochmal ganz genau ansehen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen DAX-Aktien

KGV, Dividendenrendite

Für das Jahr 2024 bietet die Aktie von Porsche SE momentan ein KGV von 2,8. Damit ist die Porsche Holding die nach KGV günstigste Aktie im DAX. Zusammen mit einer guten Dividendenrendite von 4,95 Prozent ist das Papier für Anleger attraktiv. So rät auch BÖRSE ONLINE zum Kauf der Porsche-Aktie mit einem Kursziel von 80 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 42 Euro setzen.

Auf Rang zwei befindet sich dann das Papier von Volkswagen. Hier erhalten Anleger ein KGV von 3,6 und eine Dividendenrendite von 7,76 Prozent. Auch hier rät BÖRSE ONLINE zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit Kursziel 189 Euro.

Zudem zeigen die anderen drei ersten Plätze, dass es vor allem die deutschen Traditions-Unternehmen sind, welche aktuell günstige Bewertungen aufweisen. So kommen auch die Deutsche Bank und die Commerzbank mit günstigen KGVs daher, ebenso Mercedes, wobei Anleger hier noch eine sehr hohe Dividendenrendite von 7,73 Prozent bekommen.

Doch welche Aktien aus dem DAX weisen nun die schlechtesten Bewertungen auf?

DAX-Aktien mit hohen KGVs und niedriger Dividendenrendite

Hohe KGVs

Auf der anderen Seite des DAX weist das Papier von Adidas mit einem Wert von 40,7 das höchste KGV im DAX auf. Auch die Dividendenrendite von 0,42 Prozent lädt fundamentale Investoren nicht gerade zum Kauf ein. So rät auch BÖRSE ONLINE aktuell dazu, die Adidas-Aktie erstmal zu beobachten.

Doch auch Sartorius, Zalando, Beiersdorf und Symrise haben hohe KGVs und zahlen nur kleine Dividenden. Auch bei der Sartorius-Aktie raten wir erstmal zum Beobachten, bei Zalando können Anleger unserer Meinung nach mit Kursziel 50 Euro einsteigen. Auch bei der Beiersdorf-Aktie können Anleger trotz bescheidener Bewertung mit Kursziel von 145 Euro einsteigen und bei der Aktie von Symrise mit einem Kursziel von 135 Euro ebenfalls.

