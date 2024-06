Billige Aktie mit dem besonderen Extra: Die Commerzbank-Aktie hat Momentum aufgebaut ist trotzdem moderat bewertet. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

Billige Aktien sind in der Theorie gute Investments: Ein niedriges Bewertungsniveau verschafft Kurspotenzial und sichert nach unten ab. Das Problem: Eine niedrige Bewertung allein bedeutet nicht, dass der Kurs zwingend steigt. Manchmal sind Kennziffern wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Gewinnerwartungen an das Unternehmen zu hoch sind. Manchmal werden Branchen wegen besonderer Risiken pauschal abgestraft, etwa Zykliker in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Ein Ausweg aus dem Dilemma: Ein Anleger setzt auf billige Aktien, die bereits Momentum aufgebaut haben.

Die Aktie der Commerzbank stürzte in der großen Finanzkrise von knapp 225 Euro auf weniger als drei Euro ab -ein Debakel von historischem Ausmaß. Die Neuaufstellung war langwierig. Die Bilanzen wurden bereinigt, Kosten drastisch gesenkt.

Commerzbank-Aktie mit Potenzial: Jetzt zuschlagen?

Die inzwischen deutlich gestiegenen Zinsen erleichtern das Geschäft. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen Zinsüberschuss von rund 8,1 Milliarden Euro. Nachdem Nullrunden bei der Dividende viele Jahre der Normalzustand waren, wird jetzt wieder Geld in Ausschüttung und auch Aktienrückkäufe gesteckt. Ein Risiko bleiben Sonderbelastungen bei der polnischen Tochter mBank. Die Börse honoriert die insgesamt positive Entwicklung der Commerzbank. Die Aktie hat Momentum aufgebaut, ist aber fundamental moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt rund ein Viertel unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Kursziel: 17 Euro.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Print-Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Die finden Sie hier und dort finden Sie noch viele weitere spannende Aktien mit Momentum

