Siemens Energy, Commerzbank, Deutsche Bank, Rheinmetall. Dies sind Aktien, die aktuell eine starke Performance zeigen. Doch sollte man diese Aktien jetzt kaufen? Und von welchen deutschen Aktien sollte man jetzt besser die Finger lassen?

Das sind aktuell die besten deutschen Aktien

Aktie Performance vergangene 3 Monate Siemens Energy +84 Prozent AUTO1 +77 Prozent Hypoport +72 Prozent Süss MicroTec +57 Prozent Encavis +52 Prozent Nordex +51 Prozent Commerzbank +46 Prozent Deutsche Bank +28 Prozent

Diese Aktien sind eine Auswahl der Top-Aktien aus den drei großen deutschen Indizes DAX, MDAX und SDAX, die in den vergangenen 3 Monaten am besten performt haben. Hier sehen Anleger, dass die Siemens Energy-Aktie mit plus 84 Prozent tatsächlich am stärksten von allen großen deutschen Aktien zulegen konnte. Damit ist der Absturz, welcher durch Gerüchte um Zahlungsprobleme und Staatsbürgschaften eingeleitet wurde, mittlerweile wieder komplett aufgeholt. Doch die wichtigste Frage ist: Sollte man diese Gewinner-Aktien jetzt nach der Rallye immer noch kaufen?

Tatsächlich rät BÖRSE ONLINE bei der Siemens Energy-Aktie weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 30 Euro. Gerade weil das Papier so ein gutes Momentum hat, könnte hier noch einiges möglich sein.

Aber etwa die Hypoport-Aktie hat durch den sehr starken Kursanstieg das Kursziel von BÖRSE ONLINE in Höhe von 300 Euro vorerst erreicht. Natürlich kann die Aktie noch weiter steigen, doch vorerst sollten Anleger die Situation bei dieser deutschen Aktie erstmal genau beobachten.

Auch bei Süss MircoTec ist unser Kursziel von 55 Euro zunächst erreicht worden. Ebenso wie bei Encavis oder auch Nordex. Weiteres Potenzial sehen wir aber bei den Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank. Bei der Commerzbank-Aktie raten wir zum Kauf mit einem Kursziel von 17 Euro und bei der Deutsche Bank-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 20 Euro.

Das waren die deutschen Gewinner-Aktien mit einem starken Momentum. Doch von welchen Aktien sollten Anleger besser die Finger lassen?

Wertvernichter: Aktuell Vorsicht bei diesen deutschen Aktien

Denn in den vergangenen 3 Monaten zeigten diese deutschen Aktien die schlechteste Wertentwicklung:

Aktie Performance vergangene 3 Monate Hellofresh -47 Prozent Evotec -36 Prozent Aixtron -28 Prozent thyssenkrupp nucera -26 Prozent Sartorius -25 Prozent Brenntag -22 Prozent

Denn während es deutsche Aktien mit einem starken Momentum gibt, so gibt es auch Papiere, die zuletzt stark fielen. Von den großen deutschen Aktien erwischte es in den vergangenen 3 Monaten die Hellofresh-Aktien am härtesten. Denn diese gaben 47 Prozent nach, was natürlich unverantwortlich viel ist. Dementsprechend bitter sieht der Chart der Hellofresh-Aktie aus, weswegen Anleger hier vor einem Investment erstmal eine Bodenbildung abwarten sollten.

Grundsätzlich gilt bei Aktien, die sich in einem Abwärtstrend befinden, nicht ins fallende Messer zu greifen. Bedeutet: Man sollte immer erst eine Bodenbildung und dann einen neuen Aufwärtstrend abwarten. So auch bei der Evotec-Aktie. Bevor sich hier nicht im lokalen Rahmen mindestens mal ein höheres Hoch, gefolgt von einem höheren Tief und dann abermals ein höheres Hoch ausbildet, ist das alles sehr riskant.

Natürlich können Anleger mal richtig liegen, wenn man solche gefallenen Aktien frühzeitig kauft. Doch dabei schwingt immer eine gehörige Portion Risiko mit.

