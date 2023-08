Die Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro hat zu Wochenbeginn deutlich zugelegt. Der an einer Übernahme des DAX-Konzerns interessierte Ölriese Adnoc aus Abu Dhabi soll seine Offerte aufgestockt haben. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg soll Adnoc nun 60 Euro je Aktie bieten. Mit zwei vorangegangenen Offerten von 55 und 57 Euro je Aktie war Adnoc zuvor bei Covestro abgeblitzt.

Die Covestro-Aktie legte nach der Meldung am Montag bis zu sieben Prozent auf 49 Euro zu. Analysten der Baader Bank hatten zuletzt die Meinung geäußert, Adnoc müsse mindestens 60 Euro bieten, damit Verkaufsverhandlungen aufgenommen würden. Der Konzern äußert sich öffentlich nicht dazu. Die neue Offerte bewertet Covestro insgesamt mit 11,6 Milliarden Euro. Der aktuelle Börsenwert beträgt rund neun Milliarden Euro.



Gut aufgestellter Kunststoffkonzern

Covestro ist ein gut aufgestellter Spezialchemiekonzern, der allerdings wie andere Chemiekonzerne unter der Konjunkturflaute und hohen Energiepreisen leidet. So hat Covestro kürzlich seine Prognose eines operativen Gewinns (Ebitda) für 2023 in der Spanne zwischen 1,1 und 1,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,6 Milliarden) zwar bestätigt. Jedoch erwarte man ein Ergebnis eher am unteren Ende der Spanne.

Spekulatives Investment

Übernahmefantasien sind derzeit der entscheidende Kurstreiber für die Covestro-Aktie. Anleger können die vergleichsweise günstige Bewertung für ein spekulatives Investment nutzen.