Der Kryptomarkt hat schon einige massive Pleiten gesehen und trotzdem sind noch lange nicht alle wichtigen Elemente des Marktes reguliert. Dieser Milliardär erwartet deswegen die nächste große Kernschmelze.

Vor der spektakulären Pleite von FTX warnten eigentlich nur Krypto-Gegner und einige wenige Insider vor den großen unregulierten Playern im Markt. Doch nachdem im November der ganze Sektor in helle Aufregung verfallen war, sehen nun immer mehr Menschen die Risiken und warnen auch davor.

So auch Kevin O’Leary, welcher ehemals auch Investor und Werbetreibender für FTX war. Ausgerechnet er warnte nun vor der nächsten Kernschmelze und verriet in einem Interview in den USA, wo er lieber investiert.

Crash auf 0

Laut dem vor allem aus dem amerikanischen “Die Höhle der Löwen” Äquivalent “Shark Tank” bekannten Investor, wird es bald einen neuen großen Crash auf 0 im Kryptobereich geben. So sagte er:

„Wenn Sie mich fragen, ob es eine weitere Kernschmelze auf null geben wird, dann ja. Absolut, zu 100 % wird es passieren und es wird immer und immer wieder passieren.“

Als Grund sieht O’Leary dabei gerade die großen unregulierten Börsen wie Binance und Co. von denen teilweise nicht einmal der konkrete Aufenthaltsort bekannt ist, geschweige denn eine angemessene Prüfung der Bilanzen. Besonders Privatanleger sind laut O’Leary noch viel zu stark hier investiert, während die großen Investoren längst geflohen seien:

„Alle unregulierten Börsen haben derzeit massive Abflüsse. Das kluge Geld hat Verstand. Sie haben gesehen, was bei FTX passiert ist. Sie sitzen nicht herum, um später eine Erklärung zu erhalten.“

Trotzdem weiter investieren

Doch trotzdem lässt sich der erfolgreiche amerikanische Geschäftsmann nicht vom Investieren in Krypto & Co. abhalten. O’Leary gilt seit Jahren vor allem als großer Unterstützer von Bitcoin und kauft diesen regelmäßig unter der Marke von 17.000 US-Dollar nach.

Aber der Investor gab auch preis, dass er neben Bitcoin auch in Gold investiere und das sogar mit fünf Prozent seines Vermögens. Auch wenn sich Unterstützer beider Anlageklassen oftmals feindlich gegenüberstehen, haben sie, laut O’Leary, doch mehr gemeinsam als sie denken.