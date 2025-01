Am Dienstag wurden einige Pharma-Aktien auf dem falschen Fuß erwischt. Nach einer enttäuschenden Eli Lilly-Prognose geben viele Kurse nach. Müssen Anleger jetzt schnell reagieren?



Der amerikanische Pharma-Konzern Eli Lilly wächst nicht so stark, wie es viele Anleger gehofft haben. Für das letzte Jahr stellt das Unternehmen nun ein Umsatzplus von knapp einem Drittel auf etwa 45 Milliarden US-Dollar in Aussicht, wie es in einer Mitteilung hieß.

Zuvor hatte das Management noch einen Anstieg auf 45,4 bis 46 Milliarden Dollar erwartet. Vor allem die Diabetes- und Abnehmmittel Mounjaro und Zepbound laufen derzeit den Erwartungen hinterher. Zudem kämpft Eli Lilly unerwartet mit niedrigen Lagerbeständen. Bereits im Oktober 2024 kam es zu einer Senkung der Prognose für die Medikamente. Jetzt also der nächste Schlag.



Pharma-Aktien verlieren deutlich an der Börse

Bis zum amerikanischen Handelsschluss am Dienstag verlor das Papier von Eli Lilly nach der Meldung rund sieben Prozent. Auch der dänische Konzern Novo Nordisk, der mit seiner eigenen Abnehmspritze Wegovy zu den größten Konkurrenten von Eli Lilly zählt, verlor über vier Prozent. Das in der Branche als Geheimfavorit gehandelte Viking Therapeutics crashte sogar um fast 13 Prozent. War es das jetzt mit dem Boom rund um die Blockbuster-Wirkstoffe?



Die Branche hat weiter viel Potenzial. Eli Lilly und Novo Nordisk auch?

Panik sollte bei Anlegern nicht aufkommen. Für das neue Jahr rechnet Eli Lilly mit einem Umsatzanstieg auf 58 bis 61 Milliarden US-Dollar und liegt damit um die 32 Prozent über der mittleren Prognosespanne von Analysten. Diese Aussichten scheinen nicht aus der Luft gegriffen. Laut Experten wie Goldman Sachs könnte der Markt für Abnehmmedikamente bis zum Jahr 2030 auf 100 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Auch Novo Nordisk dürfte davon als einer der ersten Player im Markt weiter profitieren. Obwohl die Dänen mit ihren Studiendaten zum neuen Adipositas-Mittel CagriSema zuletzt enttäuschten, könnten Anleger den Rücksetzer jetzt für einen Einstieg nutzen. Geduld ist in diesem Fall eine Tugend, denn Anleger sind in dem Segment momentan noch etwas vorsichtig.



