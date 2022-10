Während bei zahlreichen Unternehmen die jüngsten Quartalszahlen wegen des schwierigen Umfeldes eher schlecht ausfallen, ist dies bei einem Giganten aus den USA ganz anders: PepsiCo hat seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal gleich um 14 Prozent gesteigert. Das Umsatzwachstum betrug sogar 16 Prozent. Damit hat der Snack- und Getränkeriese, dessen Produkte mit Pepsi Cola oder den Chips Frito Lay wohl jeder kennt, viele Analysten überrascht.



Das Unternehmen mit Sitz in Purchase im US-Bundesstaat New York hat im Gefolge der guten Zahlen sogar seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. So soll der Umsatz nun um 12 Prozent zulegen (vorher 10 Prozent) und der Gewinn um zehn Prozent steigen (vorher acht Prozent). Für den Finanzvorstand und stellvertretenden Vorsitzenden von PepsiCo ist das allerdings gar nicht mal so überraschend: "Historisch gesehen haben wir uns in Rezessionen gut geschlagen. Wir glauben, dass wir unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld weiterhin ziemlich gut abschneiden werden“ sagte Hugh Johnston, gegenüber dem Finanzportal Yahoo! Die Aktie von PepsiCo ist auch in dem Börse Online Agrar und Nahrung Index (WKN DA0ABQ) enthalten. Der Index deckt die komplette Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln ab - von der Erzeugung bis zum fertigen Produkt.



