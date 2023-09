Unternehmensprofil

PepsiCo, Inc. ist ein US-amerikanischer Getränke- und Lebensmittelkonzern. Das Angebot reicht von Limonaden, Säften und fertigen Tee- und Kaffeegetränken über isotonische Sportdrinks bis hin zu aufbereitetem und abgefülltem Wasser, umfasst aber auch Chips, Zerealien und Kekse. Der Konzern vermarktet weltweit hunderte von bekannten Marken aus verschiedenen Kategorien, darunter große Namen wie Pepsi, Frito-Lay, Lipton, Starbucks, Gatorade, Tropicana oder Quaker. Das Unternehmen unterteilt die Geschäftstätigkeit in die Bereiche Frito-Lay North America, Quaker Foods North America und PepsiCo Beverages North America sowie international in vier weitere rein geografische Bereiche. Gegründet wurde das Unternehmen 1898 von Drogerist Caleb Bradham. Der heutige Konzern entstand 1965 durch eine Fusion von Pepsi-Cola und Frito-Lay. 1998 kam Tropicana und 2001 The Quaker Oats Company hinzu. Kooperationen bestehen mit Unilever und Starbucks.

Offizielle Webseite: www.pepsico.com