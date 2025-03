Der Aktienmarkt ist aktuell stark volatil, und die Kurse geraten zunehmend unter Druck. Doch am Freitag könnte sich diese Entwicklung noch weiter verstärken. Crasht dann zum Wochenende der Aktienmarkt? Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen.

Am Freitag steht ein Event an, das es nur viermal im Jahr gibt: der Hexensabbat. Dieser steht bei Anlegern im Fokus, da an diesem Tag eine große Zahl von Optionen verfällt, was häufig zu einiger Volatilität an den Märkten führt.

Angesichts des aktuellen Umfeldes an den Börsen warnen allerdings sogar einige Stimmen vor einem möglichen Crash am Freitag.

Crasht am Freitag der Aktienmarkt?

Denn im Rahmen des Optionsverfallstags kommt es nicht selten zu Überreaktionen am Markt in die eine oder andere Richtung. Das liegt daran, dass die Handelsvolumen groß und viele große Player daran interessiert sind, die Kurse in die eine oder andere Richtung zu drücken.

Hinzu kommt noch, dass in den vergangenen Monaten und Jahren Optionen, die nach dem Handelstag verfallen (0DTE) immer populärer geworden sind und für mehr als die Hälfte des gesamten Volumens stehen. Durch diese Instrumente drohen, so Experten, noch stärkere Bewegungen.

Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen

Dennoch ist es eher unwahrscheinlich, dass es am Freitag zu einem Abverkauf an den Börsen kommt. Zwar ist mit einer deutlich erhöhten Volatilität zu rechnen, doch selbst in großen Krisen haben die Entwicklungen am Hexensabbat selten nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung an den Märkten gehabt.

Dementsprechend müssen sich Anleger am Freitag auf einige Volatilität einstellen, die womöglich den aktuellen Abverkauf verstärken kann, doch ein Crash ist eher unwahrscheinlich, wenngleich nicht gänzlich ausgeschlossen.

