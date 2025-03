In den USA hat der S&P500 offiziell das Territorium einer Korrektur erreicht – doch wie geht es jetzt weiter? Kommt bald ein noch viel stärkerer Abverkauf? Oder dürfen Anleger bald mit einer deutlichen Erholung rechnen? Das sagen jetzt die Experten.

Am Freitag hat der S&P500 erstmals zehn Prozent unterhalb seines zuletzt erreichten Allzeithochs notiert. Das bedeutet, dass sich der amerikanische Leitindex nun offiziell in einer Korrektur befindet.

Doch geht der Abverkauf jetzt noch weiter? Oder dürfen Anleger mit einer baldigen Erholung rechnen?

Korrektur bei Aktien: Geht der Abverkauf noch weiter oder kommt die Erholung?

Zumindest dürfte es, wenn es nach den Experten geht, keine deutliche Ausweitung der Korrektur bei Aktien geben. Eric Wallerstein, Chef-Marktstratege von Yardeni Research, sagte etwa gegenüber Yahoo Finance: „Grundsätzlich hat sich an der Wirtschaft nicht viel geändert. Es ist eher so, dass die Unsicherheit die Bewertungsmultiplikatoren belastet.“

Ähnlich optimistisch zeigte sich Ryan Detrick, Chef-Marktstratege der Carson Group. Er sagte: „Wir sehen keinen Bärenmarkt kommen. Zu Beginn des Nachwahljahres ist eine unruhige Lage normal, und genau das passiert.“ Laut den Studien des Experten zeigt sich übrigens, dass nur in 25 Prozent aller Fälle eine Korrektur tatsächlich auch zu einem Bärenmarkt wird.

Korrektur bei Aktien: Das sollten Anleger jetzt tun

Dementsprechend scheinen die Experten der Carson Group und von Yardeni Research optimistisch zu sein, trotz der allgemeinen Abverkäufe an den Märkten. Doch was sollten Anleger angesichts dessen in der aktuellen Marktlage tun?

