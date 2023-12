Zyklische Aktien wie Daimler Truck oder die DHL Group sind im Jahr 2023 hart abgestraft worden, nicht zuletzt aufgrund der Konjunktursorgen. Doch welche Aktie hat mehr Potenzial, wenn es wieder nach oben geht und ist deswegen für einen Kauf interessanter?

Es war kein einfaches Jahr für Zykliker an der Börse. Aufgrund der immer stärker in den Fokus rückenden Konjunktursorgen, primär in Deutschland, wo eine Rezession bereits im Gange ist, hat es Aktien wie Daimler Truck und die DHL Group teilweise arg nach unten gedrückt.

Doch es stellt sich die Frage: Welche der beiden DAX-Aktien bietet mehr Potenzial, wenn es wieder nach oben gehen sollte?

Das spricht für die Aktie von Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck ist nicht zuletzt durch ihre Bewertung interessant. Mit einem KGV von 8 und einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent gehört man zweifellos zu den günstigsten Werten im Leitindex.

Zudem sind auch die Analysten optimistisch für den Titel, nicht zuletzt wegen der vollen Auftragsbücher. Aktuell liegt das durchschnittliche Kursziel bei 46 Euro und damit 45 Prozent über dem jetzigen Niveau.

Das spricht für die DHL-Aktie

Teurer ist hingegen die Aktie der ehemaligen Deutschen Post. Der 53 Milliarden Euro schwere DAX-Konzern schafft es auf eine Bewertung mit dem 14-fachen Gewinn und bietet überdies eine Dividendenrendite von 4,1 Prozent.

Aufgrund einer höheren Bewertung scheinen aber auch die Analysten pessimistischer für die Aktie. Hier sehen die Experten nur noch rund 5,5 Prozent Kurspotenzial.

Daimler Truck oder DHL Group – Welche zyklische DAX-Aktie hat mehr Potenzial?

Unter dem Strich hat deshalb auch bei einer Erholung der Märkte die Aktie von Daimler Truck, zumindest was das Potenzial angeht, die Nase vorn. Das Geschäft des LKW-Konzernes ist nämlich noch wesentlich zyklischer und deswegen in der Krise deutlich stärker abgestraft worden, als die Transport- und Postdienstleistungen der DHL Group.

Unter dem Strich können aber trotzdem beide Aktien interessant sein und zu den Gewinnern gehören. Aus diesem Grund empfiehlt Börse Online auch beide Titel aktuell zum Kauf.

Lesen Sie auch:

DHL-Aktie: Schlechte Nachrichten für die Deutsche Post

Oder:

Unbekannte Dividendenkönige mit bis zu 20 Prozent Kurspotenzial laut Analysten

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Daimler Truck.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: DHL Group, Daimler Truck.